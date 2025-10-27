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۵ آبان ۱۴۰۴، ۱۱:۳۹

بازی‌های آسیایی جوانان- بحرین

شناگر ایران فینالیست شد

شناگر ایران فینالیست شد

در رقابت‌های تیم ملی شنا در سومین دوره بازی‌های آسیایی جوانان بحرین، محمد مهدی غلامی در ماده ۱۰۰ متر پروانه با زمان ۵۵ ثانیه و ۳۹ صدم ثانیه به فینال این مسابقات راه پیدا کرد.

به گزارش خبرنگار مهر از بحرین، مسابقات تیم ملی شنا جوانان ایران در سومین دوره بازی‌های آسیایی جوانان بحرین در استخر مجموعه ورزشی خلیفه آغاز شد.

تیم ملی شنا جوانان ایران با ترکیب پارسا شهشهانی، علیرضا عرب، یاشار سلیمانی، دانیال جهانگیری و مهدی غلامی با سرمربیگری جان اونسوی و سرپرستی سعید آشتیانی در این دوره از رقابت‌ها حضور یافته است.

با برگزاری مرحله مقدماتی مسابقات شنا ماده ۱۰۰ متر پروانه در سومین دوره بازی‌های آسیایی جوانان بحرین، محمدمهدی غلامی به فینال این ماده راه یافت. غلامی در دسته ۲ خط ۴ با زمان ۵۵ ثانیه و ۳۹ صدم ثانیه به فینال این مسابقات راه پیدا کرد.

یاشار سلیمانی در دسته ۵ خط ۶ با زمان ۵۸ ثانیه و ۴۱ صدم ثانیه در مرحله مقدماتی در گروه ۸ نفره هفتم شد.

پارسا شهشهانی  تنها نماینده ایران در  ماده ۲۰۰ متر کرال در دسته ۱ خط ۳ با زمان ۲ دقیقه و ۵ ثانیه و ۵۰ صدم ثانیه به عنوان نفر دوم  به فینال راه یافت.  ۲۸ شناگر در این ماده رقابت کردند.

دانیال جهانگیری در ماده ۴۰۰ متر آزاد با زمان ۲۴ ثانیه و ۳۶ صدم ثانیه در گروه ۸ نفره در جایگاه پنجم قرار گرفت.

کد مطلب 6635820
سیده فرزانه شریفی

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