به گزارش خبرگزاری مهر، آئین کلنگزنی پروژههای عمرانی آموزشکدههای پسران و دختران بوشهر با حضور غلامرضا زمانی رئیس دانشگاه ملی مهارت کشور، اکبر منصورینسب مدیرکل نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه ملی مهارت، جمعی از مسئولان استانی، دانشگاهیان آموزشکدههای استان برگزار شد.
در نخستین برنامه، عملیات اجرایی ساختمان اداری آموزشی آموزشکده پسران بوشهر (امام خامنهای مدظلهالعالی) آغاز شد.
این پروژه با زیربنای حدود هزار و ۹۰ مترمربع در دو طبقه و با اعتبار اولیه ۳۵۰ میلیارد ریال احداث خواهد شد.
در ادامه، مراسم کلنگزنی ساختمان آموزشی آموزشکده دختران بوشهر با حضور مسئولان برگزار شد که این پروژه نیز با هدف توسعه زیرساختهای آموزشی و مهارتی بانوان استان و در راستای مأموریت دانشگاه ملی مهارت در تربیت نیروی انسانی متخصص آغاز شد.
غلامرضا زمانی رئیس دانشگاه ملی مهارت کشور در این مراسم، بر اهمیت مهارتآموزی و تجهیز فضاهای آموزشی استاندارد برای تربیت نیروی ماهر تأکید کرد و افزود: دانشگاه ملی مهارت، مأموریتمحور و متکی بر نیاز بازار کار است و توسعه فضاهای آموزشی در استانها، گامی مؤثر در تحقق عدالت آموزشی و مهارتی خواهد بود.
این پروژهها با پیگیریهای مستمر مدیریت استانی دانشگاه ملی مهارت بوشهر و حمایت مسئولان ملی و استانی به مرحله اجرا رسیدهاند.
