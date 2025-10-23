نوذری: بانوان نقش موثری در صنعت و گردشگری ایفا می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد نوذری در نشست با اعضای کانون زنان بازرگان استان قزوین که ظهر پنجشنبه در سالن جلسات استانداری برگزار شد، اظهار کرد: خوشحالم که دغدغه‌های توسعه‌ای استان امروز از سوی بانوان فرهیخته و کارآفرین مطرح می‌شود. بانوان کشور ما فعال، دارای ایده و اندیشه هستند و در حوزه‌های صنعت، گردشگری و اقتصاد، صاحب‌نظر و اثرگذارند.

وی با اشاره به ظرفیت‌های گسترده استان قزوین در بخش‌های علمی، صنعتی، کشاورزی و گردشگری افزود: نگاه دولت چهاردهم توسعه‌محور و مبتنی بر توانمندی افراد است؛ هر کسی که بتواند کار را به‌درستی انجام دهد، باید فرصت حضور و نقش‌آفرینی داشته باشد.

مقام عالی دولت در قزوین اضافه کرد: قزوین استانی بزرگ و برخوردار از پشتوانه علمی و فرهنگی غنی است، اما هنوز از همه ظرفیت‌های آن برای جذب گردشگر به اندازه کافی استفاده نشده است.

نوذری با تأکید بر اهمیت حوزه گردشگری خاطرنشان کرد: هیچ عاملی به اندازه گردشگر نمی‌تواند در ایجاد فضای کسب‌وکار مؤثر باشد.

وی با بیان اینکه با فعال شدن هر صنعت گردشگری، فرصت‌های شغلی متعددی شکل می‌گیرد، تصریح کرد: بر همین اساس، امسال اعتبارات بخش گردشگری استان چهار برابر و در سطح ملی دو برابر افزایش یافته و برنامه‌ریزی کرده‌ایم تا تعداد گردشگران ورودی به استان در سال جاری دو برابر شود.

استاندار قزوین همچنین با اشاره به برنامه‌های در دست اقدام برای ارتقای جایگاه فرهنگی و تاریخی استان تصریح کرد: هدف‌گذاری ما ثبت جهانی آثار تاریخی و فرهنگی قزوین است. بسیاری از مدیران و وزرای کشور پیش از حضور در قزوین تأکید کرده‌اند که این استان از ظرفیت بالایی در حوزه میراث فرهنگی برخوردار است. و حتی بسیاری از المان‌ها و آثار تاریخی که در اصفهان دیده می‌شود، نخستین‌بار در قزوین طراحی و ساخته شده است.

وی با تأکید بر نقش بانوان در توسعه استان گفت: بانوان باید در حوزه‌های صنعت، اقتصاد و گردشگری پا به پای مردان فعالیت کنند.

استاندار قزوین بیان کرد: بانوان توانمند قزوینی می‌توانند سهم مهمی در تحقق اهداف توسعه اقتصادی استان داشته باشند.

نوذری در ادامه اظهار کرد: توسعه واقعی زمانی محقق می‌شود که همه ظرفیت‌های انسانی استان، به‌ویژه بانوان، مورد توجه قرار گیرد.

استاندار قزوین تاکید کرد: تجربه کشورهای موفق نشان می‌دهد که هر جا مشارکت زنان افزایش یافته، شاخص‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز رشد چشمگیری داشته است.

وی اضافه کرد: قزوین از نظر نیروی انسانی متخصص، صنایع دانش‌بنیان و ظرفیت‌های گردشگری از استان‌های پیشرو کشور است و اگر این توان با مشارکت زنان کارآفرین و فعال اقتصادی همراه شود، می‌تواند الگویی برای توسعه پایدار در کشور باشد.