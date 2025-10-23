  1. استانها
  2. قزوین
۱ آبان ۱۴۰۴، ۱۴:۳۲

نوذری: بانوان نقش موثری در صنعت و گردشگری ایفا می کنند

قزوین- استاندار قزوین گفت: بانوان کشور ما فعال، صاحب ایده و اندیشه هستند و در حوزه‌های صنعت، گردشگری و مسائل اجتماعی نقش مؤثری ایفا می‌کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد نوذری در نشست با اعضای کانون زنان بازرگان استان قزوین که ظهر پنجشنبه در سالن جلسات استانداری برگزار شد، اظهار کرد: خوشحالم که دغدغه‌های توسعه‌ای استان امروز از سوی بانوان فرهیخته و کارآفرین مطرح می‌شود. بانوان کشور ما فعال، دارای ایده و اندیشه هستند و در حوزه‌های صنعت، گردشگری و اقتصاد، صاحب‌نظر و اثرگذارند.

وی با اشاره به ظرفیت‌های گسترده استان قزوین در بخش‌های علمی، صنعتی، کشاورزی و گردشگری افزود: نگاه دولت چهاردهم توسعه‌محور و مبتنی بر توانمندی افراد است؛ هر کسی که بتواند کار را به‌درستی انجام دهد، باید فرصت حضور و نقش‌آفرینی داشته باشد.

مقام عالی دولت در قزوین اضافه کرد: قزوین استانی بزرگ و برخوردار از پشتوانه علمی و فرهنگی غنی است، اما هنوز از همه ظرفیت‌های آن برای جذب گردشگر به اندازه کافی استفاده نشده است.

نوذری با تأکید بر اهمیت حوزه گردشگری خاطرنشان کرد: هیچ عاملی به اندازه گردشگر نمی‌تواند در ایجاد فضای کسب‌وکار مؤثر باشد.

وی با بیان اینکه با فعال شدن هر صنعت گردشگری، فرصت‌های شغلی متعددی شکل می‌گیرد، تصریح کرد: بر همین اساس، امسال اعتبارات بخش گردشگری استان چهار برابر و در سطح ملی دو برابر افزایش یافته و برنامه‌ریزی کرده‌ایم تا تعداد گردشگران ورودی به استان در سال جاری دو برابر شود.

استاندار قزوین همچنین با اشاره به برنامه‌های در دست اقدام برای ارتقای جایگاه فرهنگی و تاریخی استان تصریح کرد: هدف‌گذاری ما ثبت جهانی آثار تاریخی و فرهنگی قزوین است. بسیاری از مدیران و وزرای کشور پیش از حضور در قزوین تأکید کرده‌اند که این استان از ظرفیت بالایی در حوزه میراث فرهنگی برخوردار است. و حتی بسیاری از المان‌ها و آثار تاریخی که در اصفهان دیده می‌شود، نخستین‌بار در قزوین طراحی و ساخته شده است.

وی با تأکید بر نقش بانوان در توسعه استان گفت: بانوان باید در حوزه‌های صنعت، اقتصاد و گردشگری پا به پای مردان فعالیت کنند.

استاندار قزوین بیان کرد: بانوان توانمند قزوینی می‌توانند سهم مهمی در تحقق اهداف توسعه اقتصادی استان داشته باشند.

نوذری در ادامه اظهار کرد: توسعه واقعی زمانی محقق می‌شود که همه ظرفیت‌های انسانی استان، به‌ویژه بانوان، مورد توجه قرار گیرد.

استاندار قزوین تاکید کرد: تجربه کشورهای موفق نشان می‌دهد که هر جا مشارکت زنان افزایش یافته، شاخص‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز رشد چشمگیری داشته است.

وی اضافه کرد: قزوین از نظر نیروی انسانی متخصص، صنایع دانش‌بنیان و ظرفیت‌های گردشگری از استان‌های پیشرو کشور است و اگر این توان با مشارکت زنان کارآفرین و فعال اقتصادی همراه شود، می‌تواند الگویی برای توسعه پایدار در کشور باشد.

