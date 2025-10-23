به گزارش خبرنگار مهر، قاسم شریفی صبح پنجشنبه در دیدار با سرپرست دانشگاه ملی سمنان در مجموعه این دانشگاه با اشاره به پیوند مستحکم دانشگاه ملی مهارت با هنرستان‌های استان بیان کرد: امیدواریم این همکاری‌ها زمینه‌ای فراهم کند تا بتوانیم خدمات بهتر و مؤثرتر به نسل جوان و دانشجویان ارائه دهیم.

وی همچنین با افتخار از دستیابی آموزش و پرورش استان سمنان به نرخ ۵۱.۷ درصد هدایت دانش‌آموزان به هنرستان‌ها در مهرماه ۱۴۰۴ خبر داد و این موفقیت را یک دستاورد تاریخی دانست که استان سمنان را در بین شش استان برتر کشور قرار داده و رتبه اول رشد در هدایت دانش‌آموزان به هنرستان‌ها را کسب کرده است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان در پایان اعلام کرد: هیچ محدودیتی برای انعقاد قرارداد و همکاری‌های برون‌سپاری وجود ندارد و هنرجویان ما می‌توانند از امکانات و کارگاه‌های دانشگاه ملی مهارت بهره‌مند شوند. این همکاری، آینده روشنی برای هنرجویان رقم خواهد زد و خانواده‌ها را به سمت هدایت فرزندانشان به هنرستان‌ها ترغیب می‌کند.

در این نشست مقرر شد مدیران هنرستان‌های شهرستان سمنان در اولین فرصت از کارگاه‌های دانشگاه ملی مهارت بازدید کنند تا زمینه همکاری‌های عملیاتی و حداکثری بیش از پیش فراهم شود.