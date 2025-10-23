به گزارش خبرنگار مهر، مظاهر خیرخواهان صبح پنجشنبه در دیدار با مدیرکل آموزش و پرورش استان به میزبانی دانشگاه ملی مهارت در سمنان بر آمادگی کامل دانشگاه برای توسعه همکاریهای راهبردی و عملیاتی با آموزش و پرورش استان تأکید کرد.
وی ویژگی بارز این دانشگاه را برگزاری بیشتر کلاسها به صورت عملی و در کارگاهها و آزمایشگاههای مجهز دانست که با بهرهگیری از اساتید مجرب، دانشجویان را به مهارتهای تخصصی مجهز میکند و اکثریت قریب به اتفاق دانشجویان ما، معادل ۸۰ درصد، به طور مستقیم از طریق هنرستانها جذب دانشگاه شدهاند که این موضوع نقش حیاتی هنرستانهای آموزش و پرورش را در تأمین نیروی انسانی ماهر و متخصص نمایان میسازد.
سرپرست دانشگاه ملی مهارت استان سمنان با تأکید بر اهمیت آموزشهای مهارتی در افزایش فرصتهای شغلی، تصریح کرد: بیش از ۶۰ درصد فارغالتحصیلان دانشگاه ملی مهارت استان سمنان موفق به اشتغال زایی شدهاند که نشان از کارآمدی آموزشهای مهارتی دارد.
خیرخواهان در ادامه به تجهیزات و امکانات علمی و کارگاهی دانشگاه ملی مهارت استان اشاره کرد و گفت: این امکانات با هدف بهرهمندی هر چه بیشتر دانشآموزان هنرستانها نیز در دسترس قرار دارد تا بتوانیم آموزشهای کاربردی و مهارتی را از مقطع هنرستان تا دانشگاه به صورت پیوسته و جامع ارائه کنیم.
وی همچنین به اهمیت ارتباط دانشگاه با صنعت و فضای کسب و کار تأکید و افزود: این ارتباط تنگاتنگ، زمینهساز پرورش تکنسینهای مهارتی و متخصص آچار به دست است که میتوانند بهصورت مؤثر در چرخه تولید و صنعت استان نقش ایفا کنند. دانشگاه ملی مهارت به عنوان تنها دانشگاه دولتی مهارتی استان، افتخار دارد که این مسیر را با جدیت دنبال میکند.
در پایان این نشست مقرر شد جلسات مشترک بین دانشگاه ملی مهارت و آموزش و پرورش استان به منظور تدوین برنامههای مشترک آموزشی و عملیاتی به صورت منظم برگزار شود و بازدیدهای دانشآموزان هنرستانی از کارگاهها و امکانات دانشگاه تسهیل شود.
