به گزارش خبرگزاری مهر، محمد جعفری، در گردهمایی کارشناسان و کارشناس‌مسئولان تربیت‌بدنی و سلامت شهرستان‌ها و مناطق استان کرمان، با اشاره به تغییر سبک زندگی کودکان و نوجوانان در عصر فناوری و شهرنشینی، گفت: دانش‌آموزان امروز بیش از گذشته با کم‌تحرکی مواجه‌اند و استفاده مفرط از تلویزیون، لپ‌تاپ و تلفن همراه، جای فعالیت‌های بدنی را گرفته که این مسئله زمینه‌ساز بروز رفتارهای ناسالم جسمی و روانی شده است.

وی با اشاره به اسناد بالادستی از جمله بیانیه گام دوم انقلاب، سند تحول بنیادین، برنامه هفتم توسعه و برنامه درسی ملی، افزود: برنامه‌ها و فعالیت‌های حوزه تربیت‌بدنی باید ملهم از این اسناد باشند و با رویکردهایی چون عدالت تربیتی، محرومیت‌زدایی، کیفیت‌محوری و مشارکت‌جویی طراحی شوند.

وی با معرفی مدل مفهومی طراحی‌شده در حوزه تربیت‌بدنی، گفت: این مدل بر سه ضلع سیاست‌ها، مجریان و رویکردها استوار است و چشم‌انداز آن، ترویج سبک زندگی فعال و سالم در مدارس است.

معاون وزیر آموزش و پرورش با تأکید بر نقش کلیدی مدیران مدارس در تحقق اهداف تربیت‌بدنی، افزود: نیروی انسانی مؤثر در این حوزه فقط معلمان تربیت‌بدنی یا مراقبان سلامت نیستند؛ بلکه مدیر مدرسه باید همراه و آگاه به برنامه‌های حوزه سلامت باشد.

جعفری، همچنین از ضرورت تنوع‌بخشی به محیط‌های یادگیری سخن گفت و افزود: فضاهای ورزشی نیز می‌توانند محیط‌های یادگیری باشند و باید در برنامه‌ریزی‌های آموزشی مورد توجه قرار گیرند.

وی با اشاره به سرانه پایین فضاهای ورزشی در استان کرمان نسبت به میانگین کشوری، خواستار استفاده از ظرفیت‌های مردمی، خیرین، شهرداری‌ها و دهیاری‌ها برای توسعه زیرساخت‌های ورزشی و سلامت در مدارس شد و تأکید کرد: تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه در حوزه تربیت‌بدنی نیازمند هم‌افزایی همه‌جانبه و استفاده از ظرفیت‌های محلی و ملی است.

جعفری، با اشاره به گستردگی مخاطبان حوزه تربیت‌بدنی، گفت: مدیران مدارس، مربیان، داوران، رابطان سلامت، سفیران سلامت، انجمن‌های ورزشی، اولیا و مربیان، خانواده‌ها و نهادهای درون و برون‌سازمانی همگی باید در اجرای برنامه‌های تربیت‌بدنی و سلامت مشارکت داشته باشند.

معاون تربیت بدنی و سلامت وزیر آموزش و پرورش با تأکید بر ضرورت هم‌افزایی بین بخشی، افزود: برای اجرای طرح‌هایی مانند «ماهر» و «پرست»، یا برنامه‌های سفیران سلامت، همکاری نهادهایی چون هلال احمر، دانشگاه علوم پزشکی، هیئت‌های ورزشی و وزارت ورزش و جوانان ضروری است.

محمد جعفری، از بروزرسانی بخشنامه‌های حوزه تربیت‌بدنی در تابستان امسال خبر داد و افزود: فرآیند صدور بخشنامه‌ها پیچیده و زمان‌بر است، اما با تلاش تیم معاونت، دستورالعمل‌های مرتبط با المپیادهای درون‌مدرسه‌ای، مهارت‌آموزی، انجمن‌ها و سلامت تدوین و ابلاغ شده‌اند.

وی با اشاره به رویکرد دولت در حوزه آموزش و پرورش، اظهار داشت: دولت چهارم دو محور اصلی توسعه عدالت آموزشی و تربیتی، و کیفیت‌بخشی به آموزش را دنبال می‌کند و رئیس‌جمهور شخصاً جلسات مرتبط را پیگیری می‌کند که این نشان از اهمیت موضوع دارد.

جعفری، با تأکید بر اینکه کارشناسان و مدیران مدارس باید مجهز به دانش و دستورالعمل‌های تخصصی باشند، گفت: اگر تیمی برای اجرای اردو یا برنامه‌ای اعزام شود و به قوانین مسلط نباشد، ممکن است با چالش‌های جدی مواجه شود، بنابراین مطالعه، آمادگی و هم‌افزایی رمز موفقیت در حوزه تربیت‌بدنی و سلامت است.