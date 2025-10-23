به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری، دومین نشست صمیمی و هم‌اندیشی متخصصان ایرانی بازگشته به کشور، سه‌شنبه ۲۹ مهرماه ۱۴۰۴ با حضور حسین روزبه رییس سازمان توسعه همکاری‌های علمی و فناورانه بین‌المللی، مدیر حوزه ریاست سازمان توسعه همکاری‌های علمی و فناورانه بین‌المللی و سلمان رستمی، معاون توسعه کسب‌وکار بین‌المللی این سازمان در خانه فناوری و نوآوری ایران (آی‌هیت) برگزار شد.

در این برنامه که با حمایت سازمان توسعه همکاری‌های علمی و فناورانه بین‌المللی و با حضور بیش از ۱۵ متخصص، کارآفرین و پژوهشگر ایرانی از دانشگاه‌ها و مراکز علمی معتبر جهان برگزار شد، شرکت‌کنندگان ضمن معرفی توانمندی‌ها و سوابق فعالیت خود، دیدگاه‌ها و پیشنهادهایشان را در خصوص نحوه بهره‌گیری از دانش و تجربه نخبگان در توسعه زیست‌بوم فناوری کشور و حل چالش‌های علمی و صنعتی مطرح کردند.

ضرورت شبکه‌سازی و همکاری منسجم میان متخصصان بازگشته

حسین روزبه، رییس سازمان توسعه همکاری‌های علمی و فناورانه بین‌المللی در این نشست، گفت: نیازمند یک شبکه منسجم اقدام مشترک هستیم تا توان تخصصی و تجربی این افراد در کنار هم قرار گیرد و به نتیجه‌های بزرگ‌تری منجر شود.

رییس سازمان توسعه همکاری‌های علمی و فناورانه بین‌المللی، همچنین از برنامه‌ریزی برای تشکیل هاب صادراتی شرکت‌های دانش‌بنیان ایرانی خبر داد و گفت: قرار است هفته آینده نخستین نشست تخصصی در این زمینه با حضور نخبگان و فعالان دانش‌بنیان برگزار شود تا سازوکار اجرایی این شبکه طراحی شود. هدف از این هاب، هم‌افزایی توان شرکت‌های فناور ایرانی و تسهیل صادرات محصولات دانش‌بنیان است.

وی تأکید کرد: این مسیر باید مرحله‌به‌مرحله پیش برود. نه باید انتظار تحقق کامل در مدت کوتاه داشت و نه از دشواری‌های مسیر هراسی به دل راه داد. مهم آن است که با همکاری و همفکری، مسیر توسعه صادرات دانش‌بنیان را آغاز کنیم.

روزبه همچنین به اهمیت موضوع نقل‌وانتقال مالی در حوزه صادرات اشاره کرد و گفت: با وجود همه فشارها، جریان انتقال پول هرچند کندتر، اما همچنان قابل انجام است و باید با همکاری نخبگان و شرکت‌ها برای ایجاد سازوکارهای مطمئن در این حوزه اقدام کنیم.

در محور گفت‌وگوهای این نشست، موضوعاتی چون نقش متخصصان بازگشته در توسعه کسب‌وکارهای دانش‌بنیان، ایجاد شبکه‌های همکاری بین‌المللی، انتقال فناوری‌های نوین و پیوند میان تجربه جهانی و ظرفیت‌های داخلی مورد بررسی قرار گرفت.

در ادامه، حاضران از بخش‌های مختلف خانه فناوری و نوآوری ایران بازدید کردند و از نزدیک با دستاوردها، محصولات و شرکت‌های دانش‌بنیان مستقر در این مجموعه آشنا شدند. این بازدید فرصتی برای آشنایی متخصصان با ظرفیت‌های موجود در حوزه‌های گوناگون فناوری و بررسی مسیرهای همکاری مشترک فراهم کرد.

برگزاری این نشست از سوی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، گامی در راستای استفاده هدفمند از ظرفیت نخبگان بازگشتی و تقویت پیوند میان جامعه علمی داخل و خارج کشور برای تحقق اهداف اقتصاد دانش‌بنیان محسوب می‌شود.