به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین احمد فرخفال در افتتاحیه کنگره بینالمللی میرزای نائینی که با حضور علما، اندیشمندان و استادان برجسته حوزه در قم برگزار شد، ضمن تقدیر از تلاشهای دستاندرکاران این رویداد علمی و دینی، بر نقش مراجع عظام تقلید، حوزههای علمیه ایران و عراق و حمایتهای مقام معظم رهبری در شکلگیری این کنگره تأکید کرد.
وی با اشاره به حدیثی از امیرالمؤمنین علی علیهالسلام گفت: فقیه حقیقی کسی است که مردم را از رحمت خدا مأیوس نکند، آنان را از عذاب الهی مصون نداند، مجوز گناه صادر نکند و از قرآن به سبب گرایش به غیر آن روی برنگرداند.
دبیر کنگره بزرگداشت میرزای نائینی با بیان اینکه پیام ارزشمند رهبر معظم انقلاب به این همایش موجب افتخار برگزارکنندگان شده است، افزود: مفتخریم که این محفل نورانی با پیام پربرکت حضرت آیتالله العظمی امام خامنهای متبرک گردید و تلاش عوامل سیاستگذاری، مدیریتی و اجرایی کنگره در راستای تحقق آرمانهای ایشان شکل گرفت.
وی اظهار داشت: همانگونه که در گزارشها ملاحظه شد، این کنگره از افاضات مراجع معظم تقلید ایران بهرهمند شد و هیأت برگزارکننده در نجف اشرف نیز به محضر مراجع عالیقدر شرفیاب شد، هرچند فرصت ارائه مباحث در آنجا فراهم نشد.
فرخفال ضمن ابراز ارادت به ساحت مرجعیت شیعه تصریح کرد: در همین جا اعلام میکنم دست تمام مراجع عظام تقلید در ایران و عراق را میبوسم و همه عوامل این کنگره از ارشاد و تأییدات آنان بهرهمند بودند.
وی با اشاره به محتوای پیام رهبر معظم انقلاب ادامه داد: رهبر معظم انقلاب تأکید کردند جای چنین کنگرهای برای بزرگداشت مرحوم نائینی خالی بود و اقدام انجامشده بسیار ارزشمند است و همچنین تصمیم برای برگزاری اختتامیه در جوار بارگاه ملکوتی امام رضا علیهالسلام را حرکتی نیکو دانستند.
دبیر کنگره بزرگداشت میرزای نائینی افزود: به لطف الهی و با هماهنگی میان حوزههای علمیه ایران و عراق، افتتاحیه این کنگره روز ششم آذر در نجف اشرف برگزار میشود و مراسم اختتامیه نیز هشتم آذر در جوار بارگاه سیدالشهدا علیهالسلام ترتیب خواهد یافت.
وی از همراهی صمیمانه حوزه علمیه نجف قدردانی کرد و گفت: با کمک بزرگان این حوزه توانستیم موسوعهای در ۴۱ جلد از آثار فقهی، اصولی، تقریرات، دستنوشتهها و تعلیقات مرحوم آیتالله نائینی را تهیه و منتشر کنیم و بیت مکرم آن عالم بهویژه آیتالله شیخ جعفر نائینی نیز در تأیید نهایی و گردآوری این مجموعه همکاری گستردهای داشتند.
فرخفال با اشاره به نقش آیتالله استادی در هدایت علمی این کنگره اظهار کرد: آغاز فعالیت علمی این رویداد با ریاست شورای علمی و دبیری شورای عالی توسط حضرت آیتالله استادی انجام شد و هدایتهای علمی و معنوی ایشان نقش بسزایی در مسیر علمی کنگره داشت.
مسئول دبیرخانه این کنگره ادامه داد: در کمیتههای تخصصی فقه، اصول، اندیشه سیاسی، سیره و مبانی کلامی مرحوم نائینی، پژوهشهای عمیق و مقالات علمی متعددی تدوین شد که حاصل آن در شش جلد منتشر شده و نسخه نرمافزاری بخشی از این مجموعه که بالغ بر ۲۴۷ جلد است در اختیار پژوهشگران قرار خواهد گرفت.
وی در پایان با قدردانی از آیتالله اعرافی، مدیر حوزههای علمیه، اعضای شورای عالی، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، استادان، نخبگان و میهمانان داخلی و خارجی ابراز امیدواری کرد با برکت عنایات حضرت ولیعصر عجلاللهتعالیفرجهالشریف و دعای مراجع و علمای بزرگ، افتتاحیه و اختتامیه این کنگره در نجف و کربلا مورد توجه خاص آن حضرت قرار گیرد.
