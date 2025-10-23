به گزارش خبرنگار مهر، کنگره بین‌المللی میرزای نائینی صبح پنجشنبه در مدرسه امام موسی کاظم علیه السلام قم کار خود را آغاز کرد.

طلاب، فضلا، جمعی از اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم جمعی از اعضای مجلس خبرگان رهبری در این کنگره حضور دارند.

در این مراسم سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامی در جمع دست‌اندرکاران این کنگره پخش شد.

بیانات تعدادی از مراجع عظام تقلید از جمله آیت الله مکارم شیرازی، آیت الله جوادی آملی، آیت الله نوری همدانی، آیت الله شبیری زنجانی، آیت الله سبحانی و آیت الله مظاهری در خصوص ابعاد شخصیتی علامه نائینی از بخش‌های دیگر این برنامه بوده‌است.