«بامداد خمار» با حاشیه آغاز شد؛ عاشق تخریب هستیم؟

خبرگزاری مهر-گروه هنر-عطیه موذن؛ «هفت روز سیما» عنوان یک بسته خبری-تحلیلی است که در پایان هر هفته به بازخوانی متن و حاشیه اتفاقات خبری صدا و سیما و شبکه نمایش خانگی می‌پردازد. همچنین در این بسته، نیم‌نگاهی هم به شایعات و اخبار غیررسمی داریم و در تلاش هستیم در کوتاه‌ترین زمان ممکن از مهمترین اخبار هفته در تلویزیون و شبکه نمایش خانگی باخبر شوید.

امروز پنجشنبه اول آبان می‌توانید با شماره ۲۱۸ بسته خبری «هفت روز سیما» همراه شوید.

چهره هفته؛ محسن کیایی

محسن کیایی از دی ماه سال گذشته با اجرای برنامه «هزار و یک» به تلویزیون آمد. قبل از آن اولین اجرای او در برنامه «صداتو» در شبکه نمایش خانگی بود که یک مسابقه کپی از مدل های جهانی محسوب می شد. اجرای کیایی در این مسابقه مورد قبول واقع شد و همین توانست او را بیش از پیش به عنوان گزینه ای برای اجرای برنامه ها قرار دهد. حضور کیایی در «هزار و یک» در استودیویی بزرگتر، در کنار شخصیت جناب خان و در ساختاری که بسیار شبیه به «خندوانه» بود بیشتر زیر ذره بین رفت. اجرای اولیه او نمره قبولی گرفت با این حال نتوانست در گفتگوها و در خیلی از دیالوگ ها با جناب خان همان بداهه ها و کل کل های بامزه رامبد جوان را ادامه دهد.

کیایی به ویژه در گفتگوها بیشتر براساس سوالی که از قبل طراحی شده بود پیش می رفت و نسبت به سخنان برخی مهمانان و سوال هایی که برای مخاطب ایجاد می شد و پاسخ به آنها می توانست لحظه جذابی را رقم بزند نتوانست موفق ظاهر شود. با این همه مخاطب به حضور او در «هزار و یک» عادت کرده بود و خود او هم به ترکیبی خوب با جناب خان رسیده بود.

حالا اما پس از چند ماه همکاری کیایی هم از این برنامه می رود و هنوز به شکل قطعی مشخص نیست چه کسی مجری برنامه خواهد شد. یکی از خبرگزاری های رسمی که خبر اولیه این جدایی را اعلام کرد به اختلافات کیایی و برنامه اشاره کرد. اختلافاتی که بیشتر از مسائل مالی، محتوایی بوده است.

حاشیه هفته؛ عاشق تخریب هستیم!

این هفته شاهد کل کل و پاسخ های کنایه دار مجریان و چهره های فوتبالی بودیم. ابتدا المیرا شریفی مقدم مجری «صبحانه ایرانی» به وحید هاشمیان انتقاد کرد و از این گفت که جای او در پرسپولیس نیست. بعد از آن فیروز کریمی با جواب هایی تند که واکنش هایی تندتر هم در فضای مجازی گرفت سعی کرد پاسخ این مجری تلویزیون را بدهد. المیرا شریفی مقدم انتقادش را در قالب برنامه مطرح کرد و کریمی هم می توانست این رویکرد را نقد کند. با این حال او قضیه را با پاسخ هایی زن ستیزانه و با مدل تحقیر جواب داد و شریفی مقدم را به آشپزخانه فراخواند. او همچنین پای داوود عابدی مجری ورزشی و همسر شریفی مقدم را هم به این دعوای طعنه دار باز کرد و بیان کرد که «داوود عابدی گفته مدتی است غذای گرم نخورده است».

این سخنان بیش از آنکه بامزه باشد صرفاً نشان دهنده نداشتن پاسخ درست و منطقی و به جای آن رفتن به سراغ تحقیر است و همین امر داوود عابدی مجری ورزشی را هم بر آن داشت که او هم از در تحقیر وارد شود و در پاسخ بگوید «اگر همسر شما در آشپزخانه است بقیه هم فقط باید در آشپزخانه باشند؟» و این تحقیر یا تخریب را به نوعی با مقابله به مثل پاسخ داد.

او در ادامه از همکار و مجری ورزشی برنامه ای که فیروز کریمی مهمانش بود هم گلایه کرد و با اشاره به خنده های مجری مصاحبه‌کننده بعد از پاسخ فیروز کریمی گفت: «خنده‌های ملیح و سمی مجری را دیدیم. جالب است در صداوسیما انگار عاشق تخریب همدیگر هستیم».

جنجال هفته؛ بامداد خمار

انتشار نخستین قسمت «بامداد خمار» اگر با حاشیه های جدی مثل «سووشون» مواجه نبود اما بدون جنجال هم سپری نشد. این دومین اثر نرگس آبیار در شبکه نمایش خانگی است که حالا همزمان با «سووشون» از پلتفرمی دیگر در حال عرضه است. بیلبوردهای سریال هم این روزها در نقاط مختلف شهر دیده می شود و نبود نام کارگردان و تهیه‌کننده اثر در تبلیغات محیطی به یک چالش تبدیل شده است. محمدحسین قاسمی تهیه کننده سریال در یادداشتی که در اختیار ایسنا قرار داده بود این رویه را نقد کرد و ساترا را مسئول این اتفاق دانست. او همچنین عنوان کرد که ساترا خواستار حذف نام تهیه کننده و کارگردان از تیتراژ سریال هم شده است هرچند نام کارگردان در تیتراژ دیده می شود.

بعد از آن پلتفرم شیدا که سریال از این درگاه پخش می شود بیانیه ای برای رسانه ها ارسال کرد تا به سخنان قاسمی پاسخ داده باشد. در این بیانیه به صورت رسمی آمده است: «پلتفرم شیدا ضمن تأکید بر اصول حرفه‌ای‌گری، شفافیت و رعایت الزامات قانونی در تمامی همکاری‌های خود، اعلام می‌دارد که هیچ‌گونه قرارداد رسمی، تعهد حقوقی یا توافق همکاری با آقای محمدحسین قاسمی ندارد».

بعد از این بیانیه عوامل و تهیه کننده سریال «بامداد خمار» هنوز واکنش دیگری نداشته اند. این سریال از ابتدای تولید با حواشی مختلفی مواجه شد که از جمله آن انصراف نویسنده و تغییر تهیه کننده بود و حالا باید دید قرار است به صورت شفاف درباره مسائل حقوقی و تهیه کنندگی سریال سخنی گفته شود یا خیر.

نمای هفته؛ به افق فلسطین از تخت جمشید

هفته پیش درباره «پویش ایران جان» نوشتیم که در استان فارس بیشترین رویکرد این بوده که آنتن را به مجریان این استان بسپارند و سهمی از برنامه های سراسری شبکه های سیما برایشان قائل شوند. خیلی از مجریان شبکه ها و برنامه های تلویزیون هم در این یک هفته آیتم یا قسمتی از برنامه را به شیراز اختصاص دادند.

این میان اما برخی برنامه ها که شاید اتفاقاً می توانستند از ظرفیت فرهنگی و هنری این شهر استفاده کنند کمتر سراغ خلق صحنه های ماندگار رفتند و برعکس برخی برنامه هایی که شاید از آنها انتظار نمی رفت، این موقعیت های جذاب را خلق کردند. از همین نمونه برنامه گفتگومحور «به افق فلسطین» با اجرای سیدحسین حسینی است که از بنای تاریخی تخت جمشید روی آنتن رفت. حسینی مجری برنامه نیز در پلاتوی شروع برنامه به اجرا در این بنای تاریخی اشاره کرد و تصاویری از این بنا به نمایش گذاشته شد.