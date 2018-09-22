مازیار معاونی منتقد سینما و تلویزیون در گفتگو با خبرنگار مهر درباره برنامه های اسپانسرمحور و همچنین تاریخچه آغاز تبلیغات در تلویزیون بیان کرد: تلویزیون این روزها تحت تاثیر و سلطه اسپانسرها قرار گرفته است درحالیکه یادم می آید بعد از انقلاب تا سال ۶۵ هیچ تبلیغاتی در تلویزیون پخش نمی شد و پخش پیام های بازرگانی تابو بود و این نشان می دهد تلویزیون همیشه دچار نوعی افراط و تفریط بوده است.

وی ادامه داد: در سال ۶۵ مجوزی برای پخش محدود تبلیغات داده شد که به تبلیغات درباره پوشاک مربوط می شد. بعد از اینکه علی لاریجانی ریاست صداوسیما را برعهده گرفت و شبکه های جدید اضافه شدند پیام های بازرگانی بیشتر شد و نوروز ۷۸ بود که وسط سریال های تلویزیون نیز پیام های بازرگانی روی آنتن رفت.

معاونی اظهار کرد: درمورد سیستم پیامکی نیز این روزها افراط بسیاری می شود و همه برنامه های تلویزیونی برای انواع قرعه کشی و اهدای جایزه و نظرسنجی از این سیستم استفاده می کنند. آغاز استفاده از این سیستم پیامکی تابستان ۸۳ بود که ابتدا برنامه ها با هدف نظرسنجی از پیامک استفاده می کردند و بعد ابعاد تبلیغاتی را نیز در نظر گرفتند و دامنه پیامک به همه برنامه ها کشیده شد و اکنون این پدیده اینقدر زیاد شده که برای مخاطب ناخوشایند است.

وی افزود: حالا در این یکی دو سال موضوع از پیامک هم فراتر رفته و تلویزیون به سمت اپلیکیشن ها سوق پیدا کرده است که سود زیادی را به این رسانه می رساند.

این منتقد تلویزیون با اشاره به حضور افراط گونه اسپانسرها در چند سال اخیر در تلویزیون تصریح کرد: اسپانسرینگ باعث شده است تهیه کنندگانی وارد تلویزیون شوند که سواد تهیه کنندگی ندارند. تهیه کننده هایی که در برنامه های اسپانسرمحور فعالیت می کنند معمولا تفاوت بسیاری با برنامه سازان دارند و فاقد تخصص و تجربه لازم در این زمینه هستند.

وی با اشاره به جهت دهی عملکرد مجریان تلویزیونی توسط اسپانسرها یادآور شد: روند رشد برنامه های اسپانسرمحور در این چند سال باعث شده است که بخشی از مجری های تلویزیون نیز به سمت اجراهای رپرتاژی و تبلیغاتی حرکت کنند که افرادی مثل بهمن هاشمی، مرتضی حسینی، امیرعلی نبویان و شاهین جمشیدی از این نمونه ها هستند.

معاونی در پایان با اشاره به برنامه های اسپانسرمحوری که برای فروش قابلمه و ظروف آشپزخانه تولید می شوند، اظهار کرد: برخی از این برنامه ها هم از هنرمندانی استفاده می کنند که صرفا مثل یک کمک آشپز یا کمک مجری در برنامه حضور دارند و به بذله گویی مشغول می شوند؛ کاری که دور از شأن یک هنرمند است و تلویزیون با استفاده ابزاری از این هنرمندان آنها را تحقیر می کند.