  1. هنر
  2. موسیقی و هنرهای تجسمی
۱ آبان ۱۴۰۴، ۱۱:۴۰

محسن چاوشی تک آهنگ «بامداد خمار» را منتشر کرد

تازه‌ترین تک آهنگ محسن چاوشی با نام «بامداد خمار» در قالب موسیقی تیتراژ سریالی به همین نام که اخیرا پخش آن آغاز شده ، پیش روی مخاطبان قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، محسن چاوشی خواننده موسیقی پاپ در تازه‌ترین فعالیت موسیقایی خود تک آهنگ «بامداد خمار» را برای موسیقی تیتراژ سریالی به همین نام که اخیراً پخش آن در پلتفرم آغاز شده، پیش روی شنوندگان قرار داد.

در این تک‌آهنگ که با شعری ازحافظ آهنگسازی شده، محسن چاوشی آهنگساز و خواننده، رضا فوادیان تنظیم کننده، مسعود خادمی نوازنده سه تار، بهروز میرزایی نوازنده گیتار کلاسیک، مجید مظاهری نوازنده کمانچه، مهدی کریمی میکس و مسترینگ برخی از عوامل اجرایی را تشکیل می‌دهند.

سریال «بامداد خمار» به کارگردانی نرگس آبیار که اقتباسی از رمان فتانه حاج سیدجوادی با همین نام است، مهر در پلتفرم پخش می‌شود.

در این سریال رضا کیانیان، گلاب آدینه، علی مصفا، احترام برومند، ترلان پروانه، نوید پورفرج، لاله اسکندری، گلاره عباسی، حمید صفت، مرجانه گلچین، بهنوش بختیاری و بهناز جعفری به عنوان بازیگر ایفای نقش کرده اند.

علیرضا سعیدی

