۲۵ آذر ۱۴۰۴، ۱۱:۳۷

تازه‌ترین تک آهنگ محسن چاوشی منتشر شد؛ شنیدن «عجب اومدی»

محسن چاوشی خواننده موسیقی پاپ در تازه ترین فعالیت موسیقایی خود تک آهنگ «عجب اومدی» را در قالب موسیقی تیتراژ سریال «بامداد خمار» منتشر کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، تک آهنگ «عجب اومدی» به عنوان موسیقی تیتراژ سریال «بامداد خمار» با خوانندگی محسن چاوشی در دسترس مخاطبان قرار گرفت.

امید روزبه ترانه سرا، محسن چاوشی آهنگساز و خواننده، اشکان عرب تنظیم کننده، بهروز میرزایی نوازنده گیتار نایلون، امین عطایی نوازنده سازهای زهی، مهدی کریمی میکس و مسترینگ گروه اجرایی این تک آهنگ را تشکیل می دهند.

محسن چاوشی خواننده موسیقی پاپ ابتدا تک آهنگ «بامداد خمار» و سپس تک آهنگ «پناه» را به مناسبت پخش سریال «بامداد خمار» منتشر کرده بود.

سریال «بامداد خمار» به کارگردانی نرگس آبیار که اقتباسی از رمان فتانه حاج سیدجوادی با همین نام است، از مهر در شبکه نمایش خانگی پخش می‌شود.

در این سریال رضا کیانیان، گلاب آدینه، علی مصفا، احترام برومند، ترلان پروانه، نوید پورفرج، لاله اسکندری، گلاره عباسی، حمید صفت، مرجانه گلچین، بهنوش بختیاری و بهناز جعفری به عنوان بازیگر ایفای نقش کرده اند.

علیرضا سعیدی

