ملاک مقایسه دستگاه ها در جشنواره شهید رجایی فقط ارزیابی داخلی نباشد

یاسوج-نماینده ولی فقیه در کهگیلویه و بویراحمد گفت: ملاک دستگاه ها در جشنواره شهید رجایی فقط ارزیابی داخلی نباشد و ضرورت دارد مردم در این زمینه سهیم باشند.

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله سید نصیر حسینی در آئین جشنواره تجلیل از دستگاه‌های برتر اجرایی کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به تاریخ انقلاب اسلامی اظهار کرد: سالیان بسیار هزینه‌هایی در طول تاریخ توسط انبیا، اولیا و شهدا صورت گرفته تا در این برهه از تاریخ انقلاب اسلامی پیروزی و نصرت به وقوع بپیوندد.

وی تحول عظیم در عرصه‌های مختلف جهان را به برکت نظام جمهوری اسلامی ایران دانست و افزود: این تحول در دوره‌ای که غرب خود را حاکم بر تمام عرصه‌های زندگی بشر اعلام می‌کند و به دنبال پایان بخشی به معنویت و دین است شکل گرفته و خورشید انقلاب درخشان و امام رهبری قیام کرده که نتیجه ان دگرگونی عمیق و گسترده در کل جهان است.

امام جمعه یاسوج با اشاره به حوادث مختلف تاریخ انقلاب تصریح کرد: در دوران مختلف شامل کودتا، ترور، جنگ هشت ساله و جنگ تحمیلی ۱۲ روزه تمام جبهه کفر و نفاق مانند جنگ احزاب به دنبال پایان بخشی به نظام جمهوری اسلامی بودند اما قداست خون شهدا و یاری خداوند این نصرت را شامل حال ما کرد.

وی بر لزوم عمل مدیران در شأن نظام تأکید کرد و گفت: مدیران علاوه بر تعهد به کار باید دارای تخصص در موضوع و مسئولیت خود باشند.

آیت الله حسینی با اشاره به اهمیت ارزیابی در مدیریت اظهار داشت: اگر ارزیابی صورت نگیرد قطعاً مدیران و کارکنان در بخش‌های مختلف از جمله اجرای طرح‌ها و هزینه کرد دچار خطا می‌شوند.

وی بر لزوم فرهنگ سازی و ارزیابی مستند تأکید و بیان کرد: از ۶۲ دستگاه بهتر بود نیمی از دستگاه‌ها دارای شاخص باشند و این آمار نشان دهنده ضعف است.

نماینده ولی فقیه در استان به مسئله تضییع بیت المال اشاره کرد و هشدار داد: کاری که بر اساس تخصص و مهندسی نباشد، می‌تواند منجر به مشکلات عدیده شود. مصرف بی‌رویه در حوزه انرژی صورت گرفته و همه دستگاه‌ها مسئول تهیه طرح‌های مناسب هستند.

وی در بخش دیگری از سخنانش به حوزه برق اشاره کرد و گفت: در حوزه برق باید کارشناسان برق عمل برق رسانی را به گونه‌ای انجام دهند که منجر به ایجاد مشکل نشود.

