دشمنان توان مقابله نظامی با مردم ایران را ندارند

به گزارش خبرنگار مهر، مهندس سید علی اکبر صباغ، پیش از ظهر چهارشنبه در مراسم افتتاح پایگاه بسیج خاتم الانبیاء(ص) شرکت برق منطقه ای سمنان در اداره بهره برداری شهرستانهای گرمسار و آرادان نقش بسیج و نیروهای مردمی را در پیشبرد اهداف جنگ تحمیلی مهم و اثرگذار ارزیابی کرد و اظهار داشت: بسیجیان و نیروهای مردمی با حضور گسترده خود در طول 8 سال دفاع مقدس همه معادلات نظامی دشمن را تغییر دادند .

وی با بیان عجز دشمنان در حمله نظامی به ایران اسلامی افزود: آمریکا و دیگر کشورهای حامی آمریکا می دانند که توان مقابله با مردم ایران را در بخش نظامی ندارند لذا با اعمال تحریم قصد در تنگنا قرار دادن مردم ایران را دارند.

صباغ با اشاره به وجود روحیه بالای بسیجی در کارکنان شرکت برق منطقه ای سمنان، گفت: کارکنان این شرکت با تخصص و تجربه خود و با داشتن روحیه بسیجی، در خدمت رسانی مناسب به مردم شهید پرور استان، تلاش می کنند .

رئیس شورای اسلامی شهر گرمسار نیز در این مراسم با بیان اینکه اسلام دین جنگ و خون ریزی نیست افزود: دین اسلام کشتن انسان را از بدترین اعمال دانسته، به گونه ای که در قرآن کریم، کشتن یک فرد را همچون از بین بردن جمعی بیان کرده است .

حجت الاسلام حسن همتی با اشاره به صدمات و لطمات جبران ناپذیر هر جنگی گفت: رزمندگان جان بر کف ایران اسلامی در جنگ هشت ساله با عشق و ایثار خود لحظات شیرین و عرفانی ای را به ثبت رسانده اند .

وی حضور آحاد مردم را در جنگ تحمیلی، پیمان با اهداف و آرمان های مقدس انقلاب دانست و اظهار داشت: امروز باید در همه عرصه ها با تلاشی بسیجی وار، سرآمد دیگر کشورها باشیم .

سرپرست سازمان بسیج کارمندان استان سمنان نیز در این مراسم با اظهار تشکر از مدیران و مسئولان شرکت برق منطقه ای سمنان، گفت: جای خوشحالی است که پس از گذشت بیش از 34 سال از پیروزی انقلاب اسلامی، همچنان عطر خوش شهادت و ایثار در جامعه ما بر مشام می رسد و یاد شهدا و خاطرات رزمندگان به فراموشی سپرده نشده است

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سرگرد پاسدار محمد نوروزیان مدیریت عرصه جنگ را در سال های دفاع مقدس مثبت برشمرد و افزود: اگر مدیریت دوران جنگ را که به دور از تجمل گرائی و همراه با خلوص و از خود گذشتگی بود در حال حاضر در عرصه های مختلف مدیریتی به کار ببندیم، ایران اسلامی را به جایگاه رفیعی در دنیا خواهیم رساند .

وی با اشاره به نقش بسیج و بسیجی در عرصه های مختلف، آمادگی بسیج را در همکاری و مشارکت در فرهنگ سازی الگوی مصرف بهینه برق در جامعه اعلام کرد.

کمالی، رئیس اداره بهره برداری غرب معاونت بهره برداری و سرپرست پایگاه بسیج خاتم الانبیاء(ص) شرکت برق منطقه ای سمنان نیز در این مراسم با اظهار تشکر از مدیریت شرکت برق منطقه ای سمنان و همه مسئولانی که در راه اندازی پایگاه خاتم الانبیاء(ص) تلاش و همکاری کردند گفت: هم اکنون این پایگاه دارای 27 عضو است که 80 درصد اعضای آن دارای مدرک تحصیلی لیسانس و فوق لیسانس هستند .

حجت الاسلام عامری، مسئول تربیت آموزشی و نظام صالحین سپاه ناحیه گرمسار، نیز در این مراسم با بیان برنامه ریزی دشمن در بی هویت کردن جوانان ما در قالب جنگ نرم گفت: هدف از تشکیل حلقه های صالحین، قوی کردن بنیان های دینی و اعتقادی بسیجیان و خانواده آنان در برابر شبیخون فرهنگی دشمنان است.

شرکت برق منطقه ای سمنان دارای سه پایگاه بسیج به نام های پایگاه بسیج شهید عباسپور در حوزه ستادی، پایگاه بسیج بقیه الله(عج) در اداره بهره برداری شرق و پایگاه بسیج خاتم الانبیاء (ص) در اداره بهره برداری غرب است.