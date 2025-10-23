علی محمد یوسفیان در گفتگو با خبرنگار مهر و در حاشیه جلسه با متولیان تعلیم و تربیت در آران و بیدگل اظهار کرد: متولیان تعلیم و تربیت، به عنوان تسهیلگران مؤثر در مبارزه با آسیبهای اجتماعی، نقشی حیاتی در ایمنسازی و سلامت روانی دانشآموزان دارند.
وی با تأکید بر گذر جامعه از عصر صنعتی به عصر اطلاعاتی و ظهور هوش مصنوعی ابراز کرد: مهندسی و هدایت تغییرات اجتماعی چالش اصلی پیش رو برای والدین و متولیان تعلیم و تربیت است.
فرماندار آران و بیدگل با اشاره به درک مستقیم مدیران مدارس از این تحولات تصریح کرد: رشد تکنولوژی و افزایش سطح ارتباطات از جمله عواملی است که سبک زندگی دانشآموزان و جامعه را دستخوش تغییر کرده است.
وی مهمترین دغدغه در این میان را حفظ و ارتقای شاخصهای اجتماعی نظیر اعتماد اجتماعی، سرمایه اجتماعی و انسجام اجتماعی برشمرد و گفت: بیتوجهی به افزایش سرمایه اجتماعی که دانشآموزان هستند، باعث ایجاد مسائل جدی اجتماعی، امنیتی و سیاسی خواهد شد.
یوسفیان آسیبهای اجتماعی را به زلزلهای تشبیه کرد که بنیان خانواده و اجتماع را بر هم میریزد و تأکید کرد: با شناسایی به موقع، میتوان خسارتها را کاهش داد.
وی با بیان اینکه وجود این آسیبها در شأن شهرستانی با سوابق فرهنگی و ایثارگری برجسته نیست، خاطرنشان کرد: تلاش مسئولین را برای آرامش و امیدآفرینی در مردم ضروری است.
فرماندار آران و بیدگل از متولیان تعلیم و تربیت خواست تا در حوزه آسیبهای اجتماعی، رویکردی فراتر از وظایف روزمره داشته باشند و با نگاهی مشابه به مسائل خانواده خود، به قضیه بنگرند.
وی به اهمیّت نقش مدیران مدارس در مدیریت آسیبهای اجتماعی اشاره کرد و افزود: متولیان تعلیم و تربیت، با مسئولیتپذیری در زمینه تسهیلگری، تصمیمسازی و اجرای برنامههای مؤثر، نقشی حیاتی در ایمنسازی و سلامت روانی دانشآموزان دارند.
یوسفیان در پایان خاطرنشان کرد: اگرچه کارهای بلندمدت در حوزه آسیبها لازم است، اما مدیران مدارس در کوتاهمدت میتوانند اثربخشی بسیار زیادی داشته باشند.
