یوسفیان: مدیران مدارس نقش کلیدی در کاهش آسیب‌های اجتماعی دارند

کاشان - فرماندار آران و بیدگل گفت: مدیران مدارس نقش موثر و کلیدی در کاهش آسیب‌های اجتماعی دارند.

علی محمد یوسفیان در گفتگو با خبرنگار مهر و در حاشیه جلسه با متولیان تعلیم و تربیت در آران و بیدگل اظهار کرد: متولیان تعلیم و تربیت، به عنوان تسهیل‌گران مؤثر در مبارزه با آسیب‌های اجتماعی، نقشی حیاتی در ایمن‌سازی و سلامت روانی دانش‌آموزان دارند.

وی با تأکید بر گذر جامعه از عصر صنعتی به عصر اطلاعاتی و ظهور هوش مصنوعی ابراز کرد: مهندسی و هدایت تغییرات اجتماعی چالش اصلی پیش رو برای والدین و متولیان تعلیم و تربیت است.

فرماندار آران و بیدگل با اشاره به درک مستقیم مدیران مدارس از این تحولات تصریح کرد: رشد تکنولوژی و افزایش سطح ارتباطات از جمله عواملی است که سبک زندگی دانش‌آموزان و جامعه را دستخوش تغییر کرده است.

وی مهم‌ترین دغدغه در این میان را حفظ و ارتقای شاخص‌های اجتماعی نظیر اعتماد اجتماعی، سرمایه اجتماعی و انسجام اجتماعی برشمرد و گفت: بی‌توجهی به افزایش سرمایه اجتماعی که دانش‌آموزان هستند، باعث ایجاد مسائل جدی اجتماعی، امنیتی و سیاسی خواهد شد.

یوسفیان آسیب‌های اجتماعی را به زلزله‌ای تشبیه کرد که بنیان خانواده و اجتماع را بر هم می‌ریزد و تأکید کرد: با شناسایی به موقع، می‌توان خسارت‌ها را کاهش داد.

وی با بیان اینکه وجود این آسیب‌ها در شأن شهرستانی با سوابق فرهنگی و ایثارگری برجسته نیست، خاطرنشان کرد: تلاش مسئولین را برای آرامش و امیدآفرینی در مردم ضروری است.

فرماندار آران و بیدگل از متولیان تعلیم و تربیت خواست تا در حوزه آسیب‌های اجتماعی، رویکردی فراتر از وظایف روزمره داشته باشند و با نگاهی مشابه به مسائل خانواده خود، به قضیه بنگرند.

وی به اهمیّت نقش مدیران مدارس در مدیریت آسیب‌های اجتماعی اشاره کرد و افزود: متولیان تعلیم و تربیت، با مسئولیت‌پذیری در زمینه تسهیل‌گری، تصمیم‌سازی و اجرای برنامه‌های مؤثر، نقشی حیاتی در ایمن‌سازی و سلامت روانی دانش‌آموزان دارند.

یوسفیان در پایان خاطرنشان کرد: اگرچه کارهای بلندمدت در حوزه آسیب‌ها لازم است، اما مدیران مدارس در کوتاه‌مدت می‌توانند اثربخشی بسیار زیادی داشته باشند.

