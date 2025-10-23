  1. جامعه
  2. شهری
۱ آبان ۱۴۰۴، ۱۷:۳۶

اکران طرح «خلیج فارس» در سطح شهر تهران

اکران طرح «خلیج فارس» در سطح شهر تهران

در پاسداشت هویت ملی و ایرانی، طرح «خلیج فارس» با محوریت همبستگی اقوام ایرانی در سطح شهر تهران اکران شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در پاسداشت هویت ملی و ایرانی، طرح «خلیج فارس» با محوریت همبستگی اقوام ایرانی در سطح شهر تهران اکران شد.

این اکران، نمادی از وحدت، اصالت و عشق مردم ایران به سرزمین خود است.

کد خبر 6632100

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها