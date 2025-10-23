به گزارش خبرنگار مهر، محسن رضوانی عصر امروز پنجشنبه در مراسم اختتامیه هفتمین دوره المپیاد استعدادهای برتر کشور رشته شنا که به میزبانی استان خوزستان برگزار شد، از برگزاری این رویداد به‌عنوان یک اتفاق بزرگ و نقطه عطف در ورزش‌های آبی کشور یاد کرد.

وی با ابراز خرسندی از حضور در شهر اهواز، گفت: خوشبختانه امروز در این شهر زیبا، شاهد برگزاری مسابقاتی بودیم که از نظر سطح و کیفیت، فراتر از بسیاری از رقابت‌های کشوری در رشته شنا بود. این موفقیت حاصل تلاش همکارانم در هیئت شنا، اداره‌کل ورزش و جوانان استان و مجموعه حفاری و خانواده ورزش خوزستان است.

رضوانی با اشاره به سطح فنی مسابقات و عملکرد مربیان، اظهار داشت: بر اساس گفت‌وگو با سرداور مسابقات سطح فنی این رقابت‌ها بسیار بالا بود و نشان داد که مربیان این رده سنی از شعور و دانش فنی قابل توجهی برخوردارند. شنا در کشور وارد مرحله جدیدی شده و امیدواریم در بازی‌های آسیایی آینده، شاهد حضور نمایندگان ایران در فینال مسابقات و حتی کسب مدال باشیم.

وی همچنین به پیشرفت‌های رشته واترپلو اشاره کرد و گفت: واترپلو مسیر خود را پیدا کرده و اگر این روند ادامه یابد، استان خوزستان می‌تواند به‌زودی به جایگاه واقعی خود در سطح ملی بازگردد.

رئیس فدراسیون ورزش‌های آبی در پایان ابراز امیدواری کرد: با گسترش این حرکت در سایر شهرستان‌های استان، شاهد شکوفایی استعدادها و بازگشت خوزستان به جایگاه قهرمانی در رشته‌های آبی خواهیم بود.