کرونا ضربه سنگینی به ورزش های آبی وارد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن رضوانی در مجمع انتخاب رئیس هیات شنا، شیرجه و واترپلو هرمزگان اظهار داشت: امیدواریم با پایان کرونا که لازمه اش رعایت پروتکلهای بهداشتی و واکسیناسیون عمومی است، شاهد رونق و از سرگیری مجدد فعالیت های ورزشی به ویژه شنا باشیم.

وی افزود: در بخش بانوان بیش از ۱۵۰ تا ۲۰۰ مربی شنا در اختیار داریم که می توانند در جهت توسعه ورزش همگانی در کنار ورزش قهرمانی بسیار نقش تاثیر گذاری داشته باشد و به طور قطع شاهد موفقیت های بسیاری در این حوزه خواهیم بود.

رضوانی با تاکید بر حمایت همه جانبه از فعالان عرصه ورزش های آبی به ویژه در سطح قهرمانی، تصریح کرد: فدراسیون آمادگی خود را در جهت همکاری برای برگزاری کلاس ها و دوره های دانش افزایی مربیان و داوران را اعلام می دارد و در حد توان حمایت خواهیم کرد.

رییس فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو ضمن تشکر از نحوه برگزاری این مجمع بیان داشت: این اولین مجمع است که طبق اساسنامه جدید برگزار شد.

مدیرکل ورزش و جوانان هرمزگان نیز در این مجمع بیان داشت: خوشبختانه مجمع هیات شنا استان با دستور کار جدید به نحو شایسته با حضور همه اعضا برگزار گردید و امیدواریم رئیس هیات همچنان همچون گذشته با تلاش ها و پیگیری ها در جهت رشد و توسعه این ورزش مفرح و آبی تلاش نمایند.

محمودرضا امیاری بیان داشت: با برنامه ریزی و هدفگذاری لازم می توان شاهد توسعه ورزش شنا در استان باشیم و در حد توان از برنامه های این هیات ورزشی حمایت خواهیم کرد.

وی خاطر نشان کرد: باید از تمام ظرفیت های موجود در هرمزگان به خصوص ظرفیت های دستگاه های دیگر جهت ارتقاء این رشته ورزشی در استان و کسب جایگاه شایسته در کشور بهره ببریم.

لازم به ذکراست در این انتخابات، پس از رای‌گیری منوچهر مهنی نسب با ۲۳ رای موافق برای مدت چهار سال مسوولیت هیات شنا، شیرجه و واترپلوی هرمزگان را برعهده گرفت.