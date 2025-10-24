ادعای سناتور آمریکایی: زمان رفتن «مادورو» فرا رسیده است!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، «لیندسی گراهام» سناتور جمهوری‌خواه آمریکایی در سخنانی مدعی شد که زمان رفتن نیکلاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا فرا رسیده است.

این سناتور آمریکایی در ادامه ادعاهای خود افزود: من کاملاً با رئیس جمهور ترامپ موافقم که ونزوئلا «کشور مواد مخدر» است که توسط یک تاجر مواد مخدر مرتبط با حزب‌الله اداره می‌شود. سال‌هاست که ونزوئلا پناهگاه امنی برای کارتل‌های مواد مخدری است که آمریکا را مسموم می‌کنند.

گراهام ادامه داد: اگر این مسئله علتی برای اقدام نظامی قاطع علیه این کشور در زمین، دریا یا هوا نیست، پس چه چیزی می تواند علت باشد؟

وی همچنین گفت: رئیس جمهور ترامپ در دفاع از آمریکا در برابر دشمنان خارجی و داخلی بسیار جدی بوده است. هیچ تهدیدی بزرگتر از دولت‌های مواد مخدر تروریستی که دستانشان به خون آمریکایی‌ها آغشته است، برای آمریکا وجود ندارد.

ترامپ هم شب گذشته در اظهاراتی گفت: ما جنگی سخت علیه باندهای قاچاق مواد مخدر به راه خواهیم انداخت و آنها را از بین خواهیم برد. کارتل‌ها در حال جنگ‌افروزی علیه ما هستند و همان‌طور که من وعده داده بودم، ما هم علیه آنها جنگ به پا می‌کنیم.

آمریکا به بهانه مبارزه با مواد مخدر و با هدف بر اندازی نیکلاس مادورو، رئیس‌جمهور ونزوئلا بزرگ‌ترین ناوگان نظامی را در کارائیب مستقر کرده و با صدور مجوز انجام عملیات توسط سیا، ونزوئلا را به آستانه جنگی کشانده که می‌تواند کل آمریکای لاتین را درگیر کند.