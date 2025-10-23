ترامپ: جنگ سختی را علیه باندهای قاچاق مواد به راه خواهیم انداخت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا گفت ما در حال تلاش برای اخراج باندهای مواد مخدر از خاک خود هستیم و نتایج به دست آمده در این زمینه فوقالعاده است.
وی افزود: از آغاز دوره دوم ریاست جمهوریام بیش از ۱۲۰ هزار مهاجر غیرقانونی را دستگیر کردهایم.
ترامپ گفت: ما جنگی سخت علیه باندهای قاچاق مواد مخدر به راه خواهیم انداخت و آنها را از بین خواهیم برد.
رئیسجمهور آمریکا در ادامه مدعی شد: «کارتلها در حال جنگافروزی علیه ما هستند و همانطور که من وعده داده بودم، ما هم علیه آنها جنگ به پا میکنیم.»
گفتنی است که ترامپ به بهانه مبارزه با مواد مخدر و با هدف بر اندازی نیکلاس مادورو، رئیسجمهور ونزوئلا بزرگترین ناوگان نظامی را در کارائیب مستقر کرده و با صدور مجوز انجام عملیات توسط سیا، ونزوئلا را به آستانه جنگی کشانده که میتواند کل آمریکای لاتین را در آتش بسوزاند.
هم اکنون بیش از ۱۰ درصد کل ظرفیت نظامی آمریکا در آبهای کارائیب حضور دارند. چهار ناوشکن، یک زیردریایی هستهای، یک رزمنا و موشکانداز و بیش از ۴۵۰۰ نیروی دریایی آمریکا به همراه جنگندههای F-۳۵، بمبافکنهای استراتژیک B-۵۲ و پهپادهای جاسوسی که در مجموع تصویری را میسازند که فراتر از یک عملیات ضدمواد مخدر است.
ترامپ تصریح کرد که گزارشهای مربوط به پرواز بمبافکنهای B-1 در نزدیکی ونزوئلا نادرست است.
رئیسجمهور آمریکا در پاسخ به سوالی در مورد قاچاق مواد مخدر توسط چین به ایالات متحده از طریق ونزوئلا گفت: بله، آنها این کار را میکنند و من با رئیس جمهور چین در این مورد صحبت خواهم کرد.
وی افزود: ما میخواهیم با چین به توافقی برسیم تا از اعمال تعرفههای ۱۵۷ درصدی جلوگیری کنیم.
رئیس جمهور آمریکا گفت که اسرائیل خوب عمل میکند و هیچ کاری در مورد کرانه باختری انجام نخواهد داد.
وی افزود: ما با ونزوئلا راحت نیستیم و آنها زندانهای خود را خالی کرده و جنایتکاران را به کشور ما فرستادهاند و به زودی شاهد اقدامات عملی در ونزوئلا خواهیم بود.
رئیسجمهور آمریکا اشاره داشت: چپگرایان با ما میجنگند، چون ما میخواهیم جرم و جنایت را ریشهکن کنیم، ولی آنها نماینده کشور ما نیستند.
ترامپ گفت: امیدواریم که کشور ما دیگر هرگز توسط رهبرانی به بدی بایدن و اوباما رهبری نشود.
وی در ادامه گفت: ما اعلام جنگ نمیکنیم، اما کسانی را که مواد مخدر به کشورمان قاچاق میکنند؛ خواهیم کشت. ما تعداد نیروهای مسلح و پلیس خود را افزایش خواهیم داد.
رئیسجمهور آمریکا در پاسخ به سوالی درباره این گفته پوتین که کشورش تحت تأثیر تحریمها قرار ندارد، گفت: خوشحالم که او چنین احساسی دارد و شش ماه دیگر حقیقت را به شما اطلاع خواهیم داد.
نظر شما