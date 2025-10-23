مادورو: با هزاران موشک پدافندی «ایگلاس» آماده مقابله هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، نیکلاس مادورو رئیس‌جمهور ونزوئلا، امروز پنج شنبه در سخنرانی تلویزیونی خود هشدار داد که کشورش با تکیه بر هزاران موشک پدافندی روسی، آماده مقابله با هرگونه تهدید خارجی، به ویژه از سوی آمریکا است.

مادورو با تأکید بر قدرت سیستم‌های دفاعی روسی ایگلاس، اعلام کرد که ونزوئلا بیش از ۵۰۰۰ موشک از این نوع را در نقاط کلیدی ونزوئلا مستقر کرده است.

او گفت: هر نیروی نظامی در جهان قدرت ایگلاس را می‌داند و ونزوئلا بیش از ۵ هزار موشک در پست‌های کلیدی پدافند هوایی دارد، برای تضمین چه؟ صلح، ثبات و آرامش مردم ما. بیش از ۵۰۰۰… کسی که فهمید، فهمید.

او بر آموزش گسترده اپراتورها با استفاده از تجهیزات شبیه‌سازی روسی تأکید کرد و افزود: این تجهیزات شبیه‌سازی ما را در موقعیتی قرار می‌دهند که هزاران اپراتور ایگلاس با دقت بالا داشته باشیم، از شمال تا جنوب، از شرق تا غرب… ونزوئلا باید وطنی نفوذناپذیر و سربلند باشد.

وی افزود: احدی به ونزوئلا حمله نمی‌کند زیرا ما علیه احدی تعدی نمی‌کنیم.

رئیس‌جمهور ونزوئلا همچنین با اشاره ضمنی به سیاست‌های دونالد ترامپ و حضور نظامی آمریکا در منطقه، هشدار داد: هیچ‌کس با ونزوئلا در نیفتد! ما با هیچ‌کس در نمی‌افتیم!» او هدف از این اقدامات را حفاظت از ثبات کشور در برابر «تهدیدهای غیرقانونی» دانست و آن را بخشی از دفاع مشروع و حفظ صلح داخلی توصیف کرد.

این سخنان در حالی ایراد شد که تنش‌های نظامی بین ونزوئلا و واشنگتن بر سر استقرار ناوهای آمریکایی در دریای کارائیب به اوج رسیده است.