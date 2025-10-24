به گزارش خبرنگار مهر، سلسله نشست‌های معنوی با محوریت سبک زندگی اسلامی و قرائت زیارت آل یاسین، جمعه دوم آبان‌ماه در حرم حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام برگزار می‌شود.

در این برنامه معنوی، حجت‌الاسلام پسندیده به ایراد سخن درباره آموزه‌های سبک زندگی دینی و راه‌های تطبیق آن در زندگی معاصر می‌پردازد. همچنین، سید یوسف جلال‌پور با نوای روح‌بخش خود به قرائت زیارت آل یاسین خواهد پرداخت و مجتبی تاجیک شعر آئینی مرتبط با مضمون جلسه را قرائت می‌کند.

این مراسم پس از نماز مغرب و عشاء در شبستان امام خمینی (ره) حرم مطهر حضرت عبدالعظیم حسنی برگزار می‌شود و میزبان جمعی از زائران و علاقه‌مندان معارف اهل بیت علیهم‌السلام است.