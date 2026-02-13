برگزاری سلسله جلسات سبک زندگی در حرم حضرت عبدالعظیم حسنی

به گزارش خبرنگار مهر، سلسله جلسات سبک زندگی همراه با قرائت زیارت آلیاسین، جمعه ۲۴ بهمنماه پس از نماز مغرب و عشاء در شبستان امام خمینی(ره) حرم مطهر حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) برگزار میشود.
در این مراسم، حجتالاسلام پسندیده به سخنرانی میپردازد و زیارت آلیاسین با نوای مجید زینالعابدین قرائت خواهد شد.
سبک زندگی اسلامی نقش تعیینکنندهای در شکلگیری هویت فردی و اجتماعی دارد و توجه به آن میتواند زمینهساز تعالی معنوی، استحکام خانواده و سلامت جامعه باشد. برگزاری اینگونه جلسات، فرصتی برای بازخوانی معارف دینی و کاربردیسازی آموزههای اهلبیت(ع) در زندگی روزمره است.
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