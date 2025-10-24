علی حقیقی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه ورزش ابزاری برای ایجاد اتحاد و همدلی اجتماعی است، اظهار کرد: دستگاه ورزش استان همدان از مجمع خیرین ورزشی هگمتانه استان همدان حمایت کامل می‌کند و تا جایی که بتوانیم از هیچ حمایتی فروگذار نخواهیم بود.

وی افزود: مجمع خیرین ورزشی هگمتانه استان همدان در هر شهرستان یک نماینده مشخص، امور هماهنگی با فرمانداران، امامان جمعه و هیئت‌های ورزشی را پیش ببرد تا فعالیت‌ها به صورت متمرکز و قانونمند انجام شود.

حقیقی با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی و صنعتی استان همدان گفت: گردش مالی برخی واحدهای تولیدی بزرگ، مانند واحد صبانور در اسدآباد، زمینه ایجاد سازوکار قانونی برای تخصیص بخشی از درآمد به فعالیت‌های ورزشی و خیریه را فراهم کرده است و این اقدام با تایید امور مالیاتی و حمایت مدیران ارشد استان اجرایی می‌شود.

مدیرکل ورزش و جوانان همدان استفاده از ظرفیت مجوزهای صنایع و معادن را راهکاری مؤثر دانست و بیان کرد: طبق قانون، یک درصد سهم این مجوزها می‌تواند به مجمع خیریه ورزشی استان اختصاص یابد و تفاهم‌نامه‌های لازم در حال تدوین است.

حقیقی همچنین از ضرورت بهره‌گیری از سازمان‌های مردم‌نهاد، رؤسای هیئت‌های ورزشی و ارتباطات آنان با فدراسیون‌ها و فعالان ملی سخن گفت و افزود: همراهی وزارت ورزش و معاونت جوانان، به ویژه معاون وزیر که خود سابقه مدیریت هیئت ورزشی دارد، فرصت ارزشمندی برای تقویت حمایت‌ها و جذب منابع خواهد بود.