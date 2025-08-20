  1. استانها
  2. همدان
۲۹ مرداد ۱۴۰۴، ۱۳:۰۶

میزبانی‌های کاراته استان همدان الگوی کشور است

همدان- مدیرکل ورزش و جوانان استان همدان گفت: هیئت کاراته همدان یکی از موفق‌ترین هیئت‌های ورزشی استان بوده که میزبانی‌های آن الگویی برای کشور است.

به گزارش خبرنگار مهر، علی حقیقی ظهر چهارشنبه در مجمع انتخاباتی و سالیانه هیئت کاراته استان همدان اظهار کرد: هیئت کاراته همدان طی سال گذشته میزبانی‌های ارزشمندی در تمامی رده‌ها و رشته‌ها داشته که بازتاب آن در جامعه ورزشی کشور بسیار مثبت بوده است. این روند امسال نیز ادامه خواهد یافت.

وی افزود: میزبانی‌های ورزشی تنها برگزاری یک رقابت ساده نیست، بلکه فرصتی برای معرفی ظرفیت‌های ورزشی، فرهنگی و گردشگری استان است. حضور ورزشکاران، مربیان و داوران از سراسر کشور علاوه بر ارتقای جایگاه استان در ورزش، به رونق اقتصادی و اجتماعی همدان نیز کمک می‌کند.

حقیقی همچنین از فعالیت‌های هیئت کاراته در حوزه پرورش استعدادهای ورزشی تقدیر کرد و گفت: با هدایت مهدی وفایی در ریاست هیئت و تلاش تیم همراه، کاراته استان توانسته قهرمانان ملی و بین‌المللی بسیاری پرورش دهد که مایه افتخار ورزش همدان است.

مدیرکل ورزش و جوانان استان همدان در پایان تأکید کرد: اداره کل همواره پشتیبان هیئت‌های پرتلاش خواهد بود و انتظار می‌رود با استمرار این روند، شاهد موفقیت‌های بیشتر کاراته‌کاهای همدانی در سطح ملی و جهانی باشیم.

