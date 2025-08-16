افق تازه برای ورزش همدان؛ ورزش و خیرین دست در دست هم

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها - محمدرضا بهرامی‌صفت: سال‌ها بود که ورزشکاران دیار هگمتانه، با همه توان و شوق‌شان، در صحنه تمرین می‌درخشیدند اما پشت خط مسابقات می‌ماندند.

نه کم‌کاری بود و نه نبود انگیزه؛ مشکل همان جایی آغاز می‌شد که تنهایشان می‌گذاشتند: حمایت مالی. اعزام به مسابقات ملی و بین‌المللی، با هزینه‌هایی روبه‌روست که از توان اغلب خانواده‌ها فراتر می‌رود.

بسیاری، با دلی پر و توانی آماده، ناچار بودند درِ سالن را آرام پشت سر ببندند و آرزوهایشان را در کیف ورزشی جا بگذارند.

در چنین شرایطی، اندیشه ایجاد یک تشکل مردمی در دل چند ورزش‌دوست و نیکوکار جوانه زد. جمعی که تصمیم گرفتند واسطه‌ای شوند میان اراده و عمل؛ میان رویاهای جوانان و دشواری‌های دنیای واقعی.

هدفی روشن، راهی هموارتر

این حرکت تازه، بیش از هر چیز بر یک اصل استوار شد: هیچ استعداد ورزشی نباید به دلیل کمبود منابع خاموش شود.

برنامه‌ریزی‌ها به‌گونه‌ای پیش رفت که از همان روز نخست، جایگاه نیکوکاران و حامیان شفاف باشد؛ هر کمک، هر اندازه کوچک، درست در دل همان نقطه‌ای می‌نشست که می‌توانست مرزی را جابه‌جا کند یا مانعی را کنار بزند.

ضرورت شکل‌گیری؛ وقتی مدال‌ها در مسیر گم می‌شوند

روایت‌های فراوانی هست از جوانانی که پس از ماه‌ها تمرین، به دلیل نداشتن بودجه اعزام، حتی شانس رقابت را هم پیدا نکردند. مدال‌هایی که شاید می‌توانستند در ویترین‌های این شهر بدرخشند، هرگز ساخته نشدند. این خلأ، تنها به معنای از دست رفتن یک عنوان نبود؛ بلکه انگیزه بسیاری از ورزشکاران را هم خاموش می‌کرد.

رسالتی فراتر از اعزام

گرچه نخستین هدف این جریان، حمایت از اعزام ورزشکاران مستعد بود، اما با گذشت زمان، چشم‌انداز وسیع‌تری ترسیم شد. ورزش، نه فقط یک رقابت، که ابزاری نیرومند برای ارتقای سلامت، نشاط و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی است. هر سالن ورزشی فعال، سدی است در برابر بسیاری از مسیرهای لغزنده‌ای که ممکن است پیش پای نوجوانان و جوانان قرار گیرد. سرمایه‌گذاری در ورزش، یعنی سرمایه‌گذاری برای آینده‌ای سالم‌تر.

زیرساخت‌ها؛ ستون‌های ماندگار ورزش

سنجش نیازهای سخت‌افزاری بخش دیگری از مأموریت شد. در گوشه و کنار استان، سالن‌هایی نیازمند تعمیر یا تجهیز بودند؛ محله‌هایی وجود داشت که زمین تمرین نداشتند. طرحی برای شناسایی و اولویت‌بندی این کمبودها آغاز شد تا کمک‌ها تنها به امروز ورزش محدود نشود و سرمایه‌ای پایدار برای سال‌های آینده باقی بماند.

دعوت به یک همدلی فراگیر

پیام این حرکت، مرز استان را رد کرد. هر که دلش برای آینده جوانان و افتخار این سرزمین می‌تپد، شریک این مسیر است. اهمیت موضوع، تنها به میزان کمک مالی وابسته نیست؛ گاهی یک تجربه مدیریتی، یک مشاوره فنی یا حتی ایجاد یک ارتباط، می‌تواند روی مسیر رشد یک ورزشکار تأثیر بگذارد.

الگویی که می‌تواند تکثیر شود

اگر این مسیر در همدان به ثمر بنشیند، بی‌شک می‌تواند الگویی برای دیگر استان‌ها باشد. شهری با پیشینه تاریخی عمیق، این بار می‌تواند پیشگام فرهنگی نوین در حمایت از ورزش شود؛ فرهنگی که ورزشکار را نه یک قهرمان تنها، بلکه عضوی از خانواده بزرگ جامعه می‌بیند که همه برای موفقیتش مسئول‌اند.

نشانه‌های امید

گرچه هنوز ماه‌های اندکی از آغاز این حرکت گذشته، تغییرات محسوس است. ورزشکارانی که دیروز دغدغه هزینه داشتند، امروز با آرام‌تر شدن ذهنشان، با تمرکز بیشتری تمرین می‌کنند. پروژه‌های مشترک برای کشف استعداد و نیز طرح‌های تجهیز اماکن ورزشی، قدم‌های نخست را برداشته‌اند.

نبود اسپانسر؛ معضل قدیمی ورزش همدان

حمیدرضا فریدونی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به روند شکل‌گیری مجمع خیرین ورزشی هگمتانه استان همدان اظهار کرد: جرقه تأسیس مجمع تقریباً یک‌ونیم سال پیش زده شد، آن زمان، هیئت‌های مختلف ورزشی یکی پس از دیگری از کمبود شدید اسپانسر گلایه داشتند. بارها دیده بودیم که ورزشکار یا تیمی آماده، تنها به دلیل مشکلات مالی، فرصت حضور در رقابت‌های کشوری یا حتی جهانی را از دست می‌داد و مدالی که می‌توانست برای استان و کشور افتخار بیافریند، بر زمین می‌ماند.

وی ادامه داد: همین دغدغه باعث شد جمعی از ورزش‌دوستان و خیران گرد هم بیاییم و با لطف خداوند، مجمع خیرین ورزشی استان همدان را تأسیس کنیم. این مجمع، بر اساس اساسنامه و برنامه‌ریزی‌های خود، وظیفه دارد همچون یک پل ارتباطی میان ورزشکاران مستعد و خیران عمل کند تا هیچ استعداد باارزشی به دلیل نبود حمایت مالی، خاموش نشود.

فریدونی با تأکید بر این‌که دعوت از خیران تنها منحصر به استان همدان نیست، افزود: دست همه خیران در سراسر کشور را به گرمی می‌فشاریم. هر فرد یا مجموعه‌ای که بتواند با حمایت‌های مادی یا معنوی در این مسیر گامی بردارد، شریک افتخارآفرینی‌های آینده ورزشکاران استان خواهد بود. حتی کمک‌های کوچک نیز می‌تواند در جای درست، مسیر زندگی یک قهرمان را تغییر دهد.

رئیس هیئت مدیره مجمع خیرین ورزشی هگمتانه استان همدان گفت: ورزشکاران ما، سرمایه‌های این سرزمین هستند؛ جوانانی که با تلاش و پشتکار، پرچم کشورمان را در میادین ورزشی برافراشته می‌کنند. ما وظیفه داریم موانع را از مسیر آنان برداریم و با ایجاد پشتوانه قوی، زمینه حضور مستمر و موفقشان را در صحنه‌های بین‌المللی فراهم کنیم.

وی در پایان خاطرنشان کرد: امیدواریم با گذشت مدت کوتاهی از شروع فعالیت این مجمع، شاهد شکل‌گیری فرهنگ حمایت از ورزش و ورزشکاران باشیم و این مسیر، الگویی برای سایر استان‌ها نیز باشد؛ چرا که حمایت از ورزش، در حقیقت سرمایه‌گذاری برای آینده‌ای سالم و پرافتخار است.

تشکیل مجمع خیرین ورزشی، امید تازه برای ورزشکاران نیازمند

علی‌اصغر وحدتی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مجمع خیرین ورزشی هگمتانه استان همدان اظهار کرد: سال‌ها شاهد بودیم که برخی از ورزشکاران مستعد استان، علی‌رغم توانایی فنی بالا و آمادگی جسمانی مطلوب، تنها به دلیل مشکلات مالی از حضور در میدان‌های بزرگ باز می‌ماندند.

وی افزود: همین دغدغه سبب شد که به همراه گروهی از خیران و علاقمندان به ورزش، مجمع خیرین ورزشی استان همدان را راه‌اندازی کنیم.

وحدتی خاطرنشان کرد: هیئت مدیره مجمع، متشکل از نیروهای خوش‌نام و دلسوز است که هدف مشترک ما را دنبال می‌کنند؛ یعنی برطرف کردن موانع پیش روی ورزشکاران و فراهم کردن شرایطی که آن‌ها بتوانند توانایی‌های خود را به شکلی شایسته در مسابقات داخلی و بین‌المللی نشان دهند.

مدیرعامل مجمع خیرین ورزشی هگمتانه استان همدان با تأکید بر اهمیت مشارکت عمومی بیان کرد: ورزش فقط یک فعالیت جسمانی نیست؛ بلکه ابزاری مؤثر برای پیشگیری از بسیاری از معضلات اجتماعی و فرهنگی، به ویژه در میان جوانان است. همان‌گونه که می‌گویند پیشگیری بهتر از درمان است، ما نیز باور داریم که توسعه ورزش، اقدامی پیشگیرانه برای سلامت نسل آینده است.

وحدتی عنوان کرد: در همین راستا، از همه خیران صاحب‌نام و همچنین شهروندان علاقمند به پیشرفت ورزش استان دعوت کرده‌ایم که با حمایت‌های مالی و معنوی خود، یاری‌گر ما باشند. هر مبلغ و هر نوع کمکی می‌تواند گره‌ی از مشکلات یک ورزشکار باز کرده و مسیر موفقیت او را هموار سازد.

مدیرعامل مجمع خیرین ورزشی هگمتانه استان همدان در پایان ابراز امیدواری کرد: با ادامه همکاری خیران و همراهی مردم، بتوانیم نه تنها استعدادهای ورزشی استان را شکوفا کنیم، بلکه الگویی موفق از هم‌افزایی میان جامعه مدنی و فعالان ورزشی ارائه دهیم تا جوانان همدانی با انگیزه و توان بیشتری در عرصه‌های ملی و فراملی بدرخشند.

سرمایه‌گذاری خیران؛ راهی برای شکوفایی استعدادهای ورزشی استان

علیرضا در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ابعاد مختلف ایجاد مجمع خیرین ورزشی هگمتانه استان همدان اظهار کرد: به لطف الهی و با عنایت حضرت ولی‌عصر (عج)، مجمع خیرین ورزشی همدان با هدف توسعه امر ورزش تشکیل شد. این مجموعه می‌تواند در دو بعد اصلی فعالیت کند: نخست، توجه به نیازمندی‌های ورزشکاران عزیزمان که بتوانند در عرصه‌های مختلف بدرخشند و ظرفیت‌ها و توانمندی‌های خود را به منصه ظهور برسانند؛ دوم، کمک به توسعه زیرساخت‌ها و اماکن ورزشی در نقاط نیازمند استان.

وی با اشاره به اهمیت تأمین فضاهای ورزشی استاندارد افزود: مجمع خیرین، با شناسایی مناطق و رشته‌های ورزشی که نیاز به ساخت یا تجهیز اماکن دارند، می‌تواند برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری لازم را انجام دهد تا شرایط برای تمرین و مسابقات بهتر فراهم شود.

ابراهیمی ضمن قدردانی از خیران و مردم نیکوکار استان گفت: مردم همدان سابقه درخشانی در حمایت از ورزش دارند و بارها دست یاری به سوی ورزشکاران دراز کرده‌اند. امروز نیز از همه خیران و حامیان می‌خواهیم که همانند گذشته، بلکه بهتر از گذشته، در مسیر حمایت از ورزشکاران و توسعه اماکن ورزشی همراه ما باشند.

نایب‌رئیس مجمع خیرین ورزشی همدان تأکید کرد: هرگونه مساعدت و کمک — چه مالی و چه فکری — می‌تواند نقشی حیاتی در رشد ورزش استان ایفا کند. امیدواریم با مشارکت خیران، شاهد شکوفایی بیشتر ورزش همدان و افتخارآفرینی فرزندان این دیار در میادین ملی و بین‌المللی باشیم.

ورزش، آینه همت

این ماجرا، در اصل روایتی از پیوند توان با اراده است. مردمی که باور دارند هر پیروزی ورزشی، لبخندی همگانی بر لبان این سرزمین می‌نشاند، اکنون بخشی از داستان شده‌اند. داستانی که هنوز در فصل‌های آغازین خود است اما اگر مسیرش هموار بماند، می‌تواند سال‌ها منبع الهام و افتخار باشد.