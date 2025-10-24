ارزنلو:دانشگاه علوم پزشکی اردبیل رتبه دوم فناوری سلامت کشور را کسب کرد

به گزارش خبرنگار مهر، محسن ارزنلو ظهر جمعه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: با اعلام نتایج ارزشیابی جامع فعالیتهای تحقیقات و فناوری دانشگاههای علوم پزشکی کشور در سال ۱۴۰۳، حوزه فناوری سلامت دانشگاه با ارتقای دو پلهای نسبت به سال گذشته، موفق به کسب رتبه دوم در میان دانشگاههای تیپ دو و جایگاه نهم در بین ۶۸ دانشگاه علوم پزشکی سراسر کشور در حوزه فناوری سلامت شده است.
وی افزود: دانشگاه علاوه بر کسب رتبه دوم در محور "برونداد و توسعه فناوری" در میان دانشگاههای تیپ ۲ در زیر محورهای "واحدهای فناور" و "اختراعات" نیز موفق به کسب رتبههای ۲ و ۴ در بین همه دانشگاههای علوم پزشکی کشور شده است که موفقیتی چشمگیر برای حوزه فناوری سلامت معاونت تحقیقات و فناوری میباشد.
معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه اردبیل ضمن تبریک این موفقیت ارزشمند به تمامی اعضای هیأت علمی، فناوران، پژوهشگران، دانشجویان و همکاران پرتلاش حوزه فناوری معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه، از حمایتهای بی دریغ رئیس دانشگاه قدردانی کرد.
وی تصریح کرد: کمیته تحقیقات و فناوری دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل نیز همچون چند سال گذشته با کسب حداکثر امتیاز، موفق شد مجدداً در رتبه اول کمیتههای تحقیقات و فناوری دانشجویی در میان دانشگاههای تیپ ۲ به همراه چهار دانشگاه دیگر قرار گیرد.
ارزنلو گفت: بر اساس نتایج ارزشیابی جامع فعالیتهای تحقیقات و فناوری دانشگاهها و دانشکدههای علوم پزشکی کشور در سال ۱۴۰۳ که از سوی معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام شده است، دانشگاه علوم پزشکی اردبیل در مجموع شاخصهای تحقیقات و فناوری نیز موفق به کسب رتبه هفتم در بین ۲۵ دانشگاه تیپ ۲ و رتبه بیستم در بین ۶۸ دانشگاه علوم پزشکی سراسر کشور شده است.
وی اظهارداشت: این ارزیابی در چهار محور اصلی شامل تولید و ترجمان دانش، برونداد و توسعه فناوری، اثرگذاری و حاکمیت و رهبری مشتمل بر ۱۰۷ شاخص صورت گرفته است.
معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه تأکید کرد: علیرغم جایگاه نسبتاً خوب در ارزشیابی کلی، دانشگاه در محور «تولید و ترجمان دانش» در مجموع در موقعیت مناسبی قرار ندارد و معاونت در تلاش است با شناسایی نقاط ضعف و تدوین برنامههای راهبردی، مشارکت مؤثر و حداکثری اعضای هیئتعلمی و پژوهشگران را برای ارتقاء شاخصهای بروندادهای پژوهشی فراهم سازد.
وی افزود: محور «برونداد و توسعه فناوری» نیز با ۶ زیرمحور شامل واحدهای فناور، پروژههای فناورانه، محصولات، اختراعات، ارائه خدمات و نمایشگاه، جشنواره و استارت آپ (در ۴۶ شاخص) ارزشیابی و رتبه بندی میشود.
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