به گزارش خبرنگار مهر، محسن ارزنلو صبح سه شنبه درنشست خبری ترجمان دانش که با هدف ارزیابی فعالیت ترجمان دانش دانشگاههای علوم پزشکی و انتقال نتیجه پژوهش و پیام تحقیق به عموم مردم و رسانهها برگزار شد، با اشاره به تغییر نگاه کشور به حوزه تحقیقات طی سالهای اخیر اظهار کرد: در دهههای گذشته، معیار اصلی رشد علمی کشور چاپ مقالات علمی بود، اما اکنون تمرکز دولت و دانشگاههای اردبیل بر کاربردیسازی پژوهشها و توسعه فناوری قرار گرفته است.
وی با یادآوری دوران تحصیل خود در مقطع کارشناسی ارشد، افزود: در سالهای ۷۶ و ۷۷ اصلاً تأکید چندانی بر چاپ مقاله وجود نداشت؛ کافی بود پایاننامه را آماده و به اداره پژوهش تحویل دهیم. اما به مرور، انتشار یافتههای علمی در سطح بینالمللی اهمیت ویژهای یافت و همین امر موجب رشد جایگاه ایران در تولید علم منطقه شد.
مدیر توسعه و ارزیابی تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی اردبیل گفت: با اشباع نسبی حوزه مقالهنویسی، دولتها مسیر جدیدی را در پیش گرفتند و توجه خود را به فناوری، نوآوری و بهرهبرداری از نتایج پژوهشها معطوف کردند. در همین راستا، مراکز رشد و مدیریتهای فناوری در دانشگاهها تقویت شد و امروز دستاوردهای متعددی شکل گرفته که توان حل بخشی از مشکلات کشور را دارد.
ارزنلو با اشاره به اهمیت انتقال یافتههای پژوهشی به گروههای هدف گفت: پژوهشها تنها زمانی مؤثرند که بتوانند در حل نیازهای جامعه نقشآفرین باشند. برخی تحقیقات جنبه نظری دارند، اما بخش دیگری از پژوهشها تقاضامحور بوده و با هدف رفع چالشهای داخلی انجام میشود که تأثیرگذاری اجتماعی بیشتری خواهند داشت.
وی با اشاره به طرحهایی که در هفته پژوهش ارائه میشوند، اظهار کرد: ۱۰ طرح منتخب که میتوانند در افزایش آگاهی عمومی و ارتقای نظام سلامت مؤثر باشند، امروز توسط همکاران ارائه خواهد شد.
این مقام دانشگاهی با تأکید بر شعار هفته پژوهش گفت: دانش سلامت را باید با پژوهش و نوآوری به عمل تبدیل کنیم؛ هر اقدام مؤثر در حوزه سلامت از یک پژوهش معتبر آغاز میشود. سرمایهگذاری در تحقیقات، سرمایهگذاری برای سلامت نسلهای آینده و توسعه خدمات درمانی کارآمد و عادلانه است.
مدیریت توسعه و ارزیابی تحقیقات معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی اردبیل افزود: پنج درصد از بودجه وزارتخانه برای حمایت از پژوهشهای راهبردی اختصاص یافته، و بخشی از این اعتبارات در موضوعاتی همچون جوانی جمعیت هزینه خواهد شد، تا بتوان از طریق تحقیقات علمی، راهکارهای مؤثر و بومی برای رفع رکود جمعیتی ارائه داد.
به گفته وی، دانشگاهها بر اساس مسائل محلی خود موضوعات پژوهشی را تعریف میکنند تا بر مبنای شواهد علمی راهحلهای کاربردی برای چالشها ارائه دهند.
ارزنلو ادامه داد: در ارزیابی عملکرد سال ۱۴۰۳، دانشگاه ما در حوزه پژوهش در میان دانشگاههای تیپ دو رتبه هفتم و در میان کل دانشگاهها رتبه بیستم کشور را کسب کرد. همچنین در بخش فناوری، رتبه دوم میان دانشگاههای تیپ دو و رتبه نهم در کل کشور بهدست آمد.
این مسئول تأکید کرد: در حال حاضر ۸۷ پتنت داخلی ثبت شده و ۱۱۶ محصول فناورانه در دانشگاه تولید شده که ۱۴ مورد از آنها دارای مجوز و برخی تجاریسازی شدهاند. ایجاد زیرساختهای لازم برای حمایت از پژوهشگران و فناوران، از اولویتهای اصلی ماست تا بتوانند ایدههای خود را به محصول و سپس به بازار برسانند.
وی در پایان یادآور شد: کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه نیز طی چند سال گذشته از جمله کمیتههای برتر کشور بوده و اکنون هم جزو کمیتههای موفق در سطح ملی به حساب میآید.
