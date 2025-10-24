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۲ آبان ۱۴۰۴، ۱۳:۰۶

مدیر کل بیمه سلامت بوشهر: حمایت از بیماران نیازمند در دستور کار است

مدیر کل بیمه سلامت بوشهر: حمایت از بیماران نیازمند در دستور کار است

بوشهر- مدیر کل بیمه سلامت استان بوشهر از راه‌اندازی صندوق و اجرای طرح حمایت از بیماران نیازمند خبر داد.

به گزاارش خبرنگار مهر، داراب بارگاهی در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه بوشهر با اشاره به پوشش گسترده بیمه سلامت در استان اظهار کرد: بیش از ۴۸۰ هزار نفر در استان بوشهر از خدمات بیمه سلامت بهره‌مند می‌شوند.

وی اضافه کرد: ۱۱ هزار و ۱۲۷ بیمار خاص و صعب‌العلاج را در استان بوشهر ر تحت پوشش داریم که سقف پرداخت کمک هزینه به هر بیمار از ۷۰۰ میلیون به ۸۵۰ میلیون ریال در سال جاری افزایش یافته است.

بارگاهی از راه‌اندازی صندوق و اجرای طرح حمایت از بیماران نیازمند خبر داد و اضافه کرد: طی ۶ ماهه اول سال جاری، ۴۵۹ پرونده برای پرداخت هزینه‌های خارج از ضوابط تأیید و مبلغ ۴۰ میلیارد ریال به بیماران خاص و صعب‌العلاج استان پرداخت شده است.

مدیرکل بیمه سلامت استان بوشهر ادامه داد: در شرایطی که قبلاً خدمات دندانپزشکی از قبیل پرکردن دندان، عصب‌کشی، خدمات کامپوزیت و رادیوگرافی تحت پوشش نبودند، اکنون در تعهدات بیمه قرار گرفته‌اند.

کد مطلب 6632579

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