به گزارش خبرگزاری مهر، داراب بارگاهی در جلسه کارگروه استانی صندوق بیماران خاص و صعب العلاج گفت: با راه‌اندازی این صندوق و اجرای طرح حمایت از بیماران نیازمند در مجموع ۱۱ هزار و ۱۲۷ بیمار خاص و صعب العلاج در نقاط مختلف این استان نشان‌دار شدند.

بارگاهی افزود: نشان بیماران صعب العلاج سایر صندوق ها و بیمه‌ها به بیمه سلامت انتقال یافته و هزینه های خارج از ضوابط این بیماران نشان دار توسط بیمه سلامت پرداخت می شود.

وی گفت: در سال جاری سقف پرداخت کمک هزینه بیمه سلامت ایران، به هر بیمار صعب العلاج از ۷۰۰ میلیون به ۸۵۰ میلیون ریال افزایش داشته است.

مدیرکل بیمه سلامت استان بوشهر افزود: در ۶ ماهه اول سال جاری ۶ جلسه کمیته استانی برگزار و ۴۵۹ پرونده جهت پرداخت هزینه های خارج از ضوابط مورد تایید قرار گرفته و مبلغ ۴۰ میلیارد ریال به بیماران خاص و صعب العلاج استان بوشهر پرداخت شده است.