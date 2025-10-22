به گزارش خبرنگار مهر، داراب بارگاهی صبح چهارشنبه در نشست با خبرنگاران با اشاره به نشاندار شدن ۱۱ هزار و ۱۲۷ بیمار خاص و صعبالعلاج در نقاط مختلف استان بوشهر گفت: با راهاندازی صندوق و اجرای طرح حمایت از بیماران نیازمند، این بیماران تحت پوشش قرار گرفتهاند.
مدیرکل بیمه سلامت استان بوشهر افزود: نشان بیماران صعبالعلاج سایر صندوقها و بیمهها به بیمه سلامت انتقال یافته و هزینههای خارج از ضوابط این بیماران نشاندار توسط بیمه سلامت پرداخت میشود.
جزئیات حمایتهای مالی از بیماران
بارگاهی در تشریح اقدامات مالی انجام شده اعلام کرد: افزایش سقف پرداخت کمکهزینه سقف پرداخت کمک هزینه به هر بیمار صعبالعلاج در سال جاری از ۷۰۰ میلیون به ۸۵۰ میلیون ریال افزایش یافته است.
پرداخت ۴۰ میلیارد ریالی
وی گفت: در شش ماهه اول سال جاری، ۴۵۹ پرونده برای پرداخت هزینههای خارج از ضوابط تأیید و مبلغ ۴۰ میلیارد ریال به بیماران خاص و صعبالعلاج استان پرداخت شده است.
وی تصریح کرد: بخش اصلی حمایتهای این صندوق از محل ۹۵ درصد اعتبارات تأمین میشود، این اعتبارات در سامانههای الکترونیکی تعریف شده و با نشاندار کردن بیماران، بیشترین سهم هزینههای درمانی توسط بیمه پرداخت میشود.
خدمات دندانپزشکی و سلامت روان در بستههای خدمتی
مدیرکل بیمه سلامت استان بوشهر ازگسترش خدمات دندانپزشکی در بستههای بیمهای خبر داد و اعلام کرد: خدمات دندانپزشکی از قبیل پرکردن دندان، عصبکشی، خدمات کامپوزیت و رادیوگرافی که پیش از این تحت پوشش نبودند، اکنون در تعهدات بیمه قرار گرفتهاند.
بارگاهی همچنین به تحت پوشش قرار گرفتن خدمات سلامت روان در مراکز بهداشتی درمانی روستایی اشاره کرد و افزود: در این مراکز یک روانپزشک به صورت هفتگی حضور یافته و خدمات لازم را ارائه میدهد.
نظر شما