برخورد اتوبوس و کامیون در مرکز اتیوپی ۹ کشته برجای گذاشت

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از الجزیره، مقامات محلی روز جمعه تأیید کردند که در اثر برخورد یک اتوبوس مسافربری با یک کامیون در مرکز اتیوپی، حداقل ۹ نفر کشته و چندین نفر دیگر زخمی شدند.

روابط عمومی منطقه شرق شوا در بیانیه‌ای اعلام کرد که این حادثه در منطقه شرق شوا در بزرگترین منطقه اورومیا اتیوپی رخ داد، زمانی که یک اتوبوس مسافربری که حامل کادر درمانی بود، با یک کامیون باری که از جهت مخالف می‌آمد، برخورد کرد.

مقامات با اشاره به اینکه هفت نفر از کشته‌شدگان متخصصان درمانی بودند، گفتند که ۸ نفر دیگر نیز مجروح شده‌اند که حال سه نفر از آنها وخیم است. مجروحان در حال حاضر در مراکز درمانی نزدیک تحت درمان هستند.

طبق این بیانیه، این اتوبوس حامل ۲۸ نفر بود که اکثر آنها کادر پزشکی از مراکز مختلف درمانی در سراسر منطقه بودند و برای یک برنامه آموزشی حرفه‌ای به دانشگاه هارامایا سفر می‌کردند.

این تصادف جدیدترین مورد از یک سری تصادفات رانندگی مرگبار در این کشور شرق آفریقا است که اغلب به رانندگی با بی‌احتیاطی، سهل‌انگاری در اجرای قوانین راهنمایی و رانندگی و شرایط نامناسب جاده‌ها نسبت داده می‌شود.