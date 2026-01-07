  1. جامعه
  2. حوادث و بلایا
۱۷ دی ۱۴۰۴، ۱۴:۰۸

۲۲ مهاجر در تصادف رانندگی در شمال شرقی اتیوپی کشته شدند

به گفته مقامات محلی، حداقل ۲۲ مهاجر اتیوپیایی در یک تصادف رانندگی در ایالت منطقه‌ای عفار در شمال شرقی کشته و حدود ۶۵ نفر دیگر زخمی شدند.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از الجزیره، دفتر ارتباطات دولت منطقه‌ای عفار روز چهارشنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد که این حادثه هنگام سحر هنگام واژگونی یک کامیون حامل مهاجران رخ داده است.

طبق این بیانیه، مجروحان در حال حاضر در مراکز درمانی نزدیک تحت درمان هستند و بسیاری از آنها در شرایط وخیمی قرار دارند.

در این بیانیه آمده است: کامیون مملو از مهاجرانی بود که توسط دلالان غیرقانونی فریب خورده بودند و هیچ درکی از خطرات مربوط به مسیر سفر نداشتند.

در سال‌های اخیر، مهاجران ناامید اتیوپیایی تلاش کرده‌اند تا از جیبوتی با عبور از دریای سرخ و از طریق یمن به خاورمیانه برسند و بسیاری از آنها قصد دارند برای یافتن فرصت‌های شغلی به عربستان سعودی سفر کنند.

