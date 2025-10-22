۱۴ کشته در تصادف قطار در شرق اتیوپی

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از الجزیره، مقامات محلی اعلام کردند که این حادثه حدود ساعت ۲ بامداد رخ داد، زمانی که قطار مسافربری از Dewele، شهری مرزی در نزدیکی جیبوتی، به سمت شهر Dire Dawa در حرکت بود.

مقامات محلی تأیید کردند که این حادثه منجر به مرگ حداقل ۱۴ نفر و جراحات جدی یا جزئی ۲۹ نفر دیگر شد.

تصاویر به اشتراک گذاشته شده در رسانه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که قطعات قطار تکه‌تکه شده در امتداد مسیر Dire Dawa-Dewele، بخشی از خط آهن تاریخی اتیوپی که Dire Dawa را به Dewele متصل می‌کند، پراکنده شده‌اند.