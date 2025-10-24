به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی اکبری در خطبه‌های نماز جمعه این هفته کمیجان اظهار کرد: خداوند متعال در آیات ۴۸ و ۱۲۳ سوره مبارکه بقره، نمونه‌هایی از تقوا را بیان فرموده و به بنی‌اسرائیل سفارش می‌کند که نعمت‌های الهی را به یاد آورند.

وی افزود: گاهی انسان نعمت‌های بزرگ خداوند مانند سلامتی و امنیت را فراموش می‌کند در حالی که اگر با دقت به اطراف خود بنگریم، درمی‌یابیم که سراسر زندگی ما غرق در لطف و رحمت الهی است.

حجت الاسلام اکبری با اشاره به تأکید مکرر خداوند بر یادآوری نعمت‌ها در قرآن، گفت: خداوند به بنی‌اسرائیل هشدار می‌دهد که نجات از دست فرعونیان را فراموش نکنند، زیرا فراموشی نعمت‌ها موجب غفلت و گرفتار شدن در عقوبت الهی می‌شود و ما نیز باید قدردان نعمت‌های الهی در زندگی امروز باشیم.

امام جمعه موقت کمیجان ادامه داد: خداوند در این آیات، مسئله قیامت را نیز یادآور می‌شود و هشدار می‌دهد که روزی خواهد آمد که هیچ‌کس جای دیگری عذاب نمی‌کشد و شفاعت جز به اذن الهی پذیرفته نخواهد شد، ناشکری و کفران نعمت از بزرگ‌ترین لغزش‌هاست که می‌تواند انسان را به سقوط معنوی بکشاند.

حجت الاسلام اکبری با اشاره به وقایع اخیر منطقه و جنگ ۱۲ روزه گفت: در این جنگ، ملت ایران شاهد بود که دشمنان در صورت تسلط، هیچ رحم و مروتی ندارند اما به لطف الهی و با هدایت‌های حکیمانه مقام معظم رهبری، کشورمان از این آزمون دشوار سرافراز بیرون آمد و حتی سران رژیم صهیونیستی به ناتوانی خود و اقتدار جمهوری اسلامی اذعان کردند و این پیروزی را نمی‌توان انکار کرد.

وی تصریح کرد: این پیروزی بزرگ نتیجه ولایت‌پذیری، اتحاد مردم و رهبری بصیرانه حضرت آیت‌الله خامنه‌ای است که کشور را از گردنه‌ای سخت عبور داد و عزت و آرامش را برای ملت ایران به ارمغان آورد.

امام جمعه موقت کمیجان با اشاره به میلاد باسعادت حضرت زینب کبری (س) تصریح کرد: حضرت زینب (س) نمونه کامل ایمان، استقامت و تکلیف‌مداری است و ایشان در سخت‌ترین شرایط تزلزلی در ایمان خود نداشت.

وی افزود: این نگاه عمیق به تقدیر الهی نشان می‌دهد که انسان مؤمن باید در هر شرایطی به تکلیف خود عمل کند و رضایت خداوند را بر هر نتیجه‌ای مقدم بداند.