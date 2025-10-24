به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید مرتضی فاطمیان در خطبه‌های این هفته نماز جمعه شهر خاکعلی با اشاره به عملکرد ناعادلانه سازمان ملل اظهار کرد: این نهاد بین‌المللی در طول تاریخ ثابت کرده که در خدمت منافع دولت‌های استکباری به‌ویژه آمریکا و رژیم صهیونیستی است.

وی افزود: بهترین دلیل این ادعا جنایت‌های آمریکا در کشورهای ویتنام، افغانستان، عراق و حتی حمایت از تجاوز رژیم بعث به ایران در دوران دفاع مقدس است.

امام جمعه خاکعلی گفت: هرگاه آمریکا در معادلات جهانی به مشکل می‌خورد، با استفاده از قانون جنگل و حق وتو، از مجازات می‌گریزد و به‌راحتی حقوق ملت‌ها را پایمال می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: در دو سال گذشته رژیم غاصب صهیونیستی با حمایت تسلیحاتی آمریکا و کشورهای اروپایی، ملت مظلوم غزه و فلسطین را به خاک و خون کشیده و بیش از ۷۰ هزار نفر را شهید و هزاران خانواده را آواره کرده است، در حالی که ملت‌های آزاده جهان بارها این جنایت‌ها را محکوم کرده‌اند.

حضرت زینب (س) الگوی جاودانه تبیین و مقاومت

حجت‌الاسلام فاطمیان در ادامه با تبریک میلاد با سعادت حضرت زینب کبری (س) و روز پرستار، بیان کرد: ولادت این بانوی بزرگ اسلام یادآور رسالت تبیین و روشنگری در برابر ظلم و تحریف است. ایشان با شمشیر بیان، تهدید یزید را به فرصتی برای بیدارسازی وجدان عمومی جامعه تبدیل کردند.

وی با اشاره به نقش رهبر معظم انقلاب در استمرار مسیر تبیین گفت: امام خامنه‌ای محبوب دل‌ها در عصر رسانه همان رسالت تبیین حضرت زینب (س) را با بیانات روشنگرانه و پیام‌های تاریخی، به‌ویژه در نامه ۷ آبان ۱۳۹۹، احیا کردند و این مسیر باید توسط همه نیروهای مؤمن و انقلابی دنبال شود.

امام جمعه خاکعلی در پایان خاطرنشان کرد: امروز بیش از هر زمان دیگر، جهان اسلام نیازمند الگوگیری از سیره حضرت زینب (س) و پیروی از رهبری الهی انقلاب اسلامی است تا در برابر ظلم و استکبار ایستادگی و بیداری امت‌ها تحقق یابد.