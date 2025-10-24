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۲ آبان ۱۴۰۴، ۱۶:۱۶

اجرای طرح گسترده پاکسازی و لایروبی شبکه جمع‌آوری آب‌های سطحی تهران

اجرای طرح گسترده پاکسازی و لایروبی شبکه جمع‌آوری آب‌های سطحی تهران

شهردار منطقه۱۳ تهران از اجرای طرح گسترده پاکسازی و لایروبی شبکه جمع‌آوری آب‌های سطحی در آستانه فصل پاییز خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر محمد نوری شهردار منطقه ۱۳ تهران با اشاره به اهمیت پیشگیری از آب‌گرفتگی‌های فصلی گفت: با توجه به آغاز بارش‌ها و لزوم آمادگی کامل در حوزه مدیریت شهری، عملیات لایروبی مسیل‌ها، کانال‌ها و شبکه‌های جمع‌آوری آب‌های سطحی در دستور کار قرار گرفت و تاکنون بیش از ۹۰ درصد از این مسیرها پاکسازی و لایروبی شده است.

وی با بیان اینکه امسال بیش از ۳۰ هزار مترمکعب گل‌ولای و رسوبات از این کانال‌ها برداشت شد، اظهار داشت: در برخی نقاط، حجم لایه‌های رسوبی به دو متر هم می‌رسید که می‌توانست چالش‌هایی زیادی برای بخش شرقی تهران در زمان بارش‌های شدید ایجاد کند.

نوری افزود: هدف از اجرای این طرح، افزایش ظرفیت انتقال آب‌های سطحی، کاهش خطر آب‌گرفتگی در معابر و ارتقای ایمنی شهروندان در شرایط بارندگی است.

کد مطلب 6632795

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