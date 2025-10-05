به گزارش خبرگزاری مهر، امیرمحمد نوری شهردار منطقه ۱۳ تهران ، با اشاره به اجرای لایروبی گسترده مسیلهای منطقه ۱۳ در آستانه بارندگیهای پاییزی گفت: با توجه به در پیش بودن فصل بارندگی، مدیریت شهری منطقه اقدام به اجرای عملیات لایروبی و پاکسازی مسیلهای منوچهری و جاجرود کرد تا از بروز آبگرفتگیهای احتمالی در معابر و مناطق مسکونی جلوگیری شود.
وی افزود:در این عملیات، بیش از ۱۶ هزار و ۵۰۰ مترمربع از بستر مسیلها لایروبی و پاکسازی شد و بخش قابلتوجهی از رسوبات و پسماندهای تجمعیافته از مسیر انتقال آبهای سطحی خارج گردید.
شهردار منطقه ۱۳ با اشاره به برنامههای مستمر مدیریت شهری در این حوزه تصریح کرد:بازدید و لایروبی منظم مسیلها و کانالهای جمعآوری آبهای سطحی از مهمترین اقدامات پیشگیرانه در حوزه خدمات شهری است و این برنامه بهصورت دورهای در نواحی چهارگانه منطقه اجرا میشود.
نوری خاطرنشان کرد:هدف از این اقدامات، روانسازی جریان آبهای سطحی، جلوگیری از آبگرفتگی و ارتقای بهداشت محیطی و افزایش رضایت شهروندان است.
نظر شما