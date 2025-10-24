احتمال دیدار قریب الوقوع رهبر کره شمالی با ترامپ

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المصری الیوم، کره جنوبی از احتمال بالای برگزاری دیدار جدیدی بین دونالد ترامپ و کیم جونگ اون در هفته آینده صحبت کرد.

یک مقام کره جنوبی روز جمعه اعلام کرد احتمال «قابل توجهی» وجود دارد که ترامپ هفته آینده در جریان سفرش به کره جنوبی با هدف شرکت در اجلاس همکاری اقتصادی آسیا – اقیانوسیه با «کیم جونگ اون»، رهبر کره شمالی دیدار کند.

وزیر اتحاد مجدد ۲ کره در کابینه کره جنوبی بیان کرد: معتقدم احتمال قابل توجهی وجود دارد که دونالد ترامپ در سفر هفته آینده به شبه جزیره کره با کیم جونگ اون دیدار کند.

چونگ دونگ یانگ، وزیر اتحاد مجدد در دولت کره جنوبی به خبرنگاران گفت: به نظر می رسد کره شمالی توجه خود را به ایالات متحده معطوف کرده و بر اساس نشانه های مختلفی احتمال برگزاری این نشست چشمگیر است.

ترامپ پیشتر برای دیدار مجدد با کیم جونگ اون در سال جاری میلادی اظهار امیدواری کرده بود.

کیم جونگ اون نیز در یک سخنرانی در ماه گذشته میلادی گفت «خاطراتی خوش» از دیدار با ترامپ برای او باقی مانده و اگر آمریکا دست از درخواست «هذیان گونه» خود برای تسلیم تسلیحات هسته‌ای پیونگ یانگ بردارد، از مذاکرات با آمریکا استقبال می‌کند.