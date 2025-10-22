به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، ستاد مشترک ارتش کره جنوبی امروز چهارشنبه اعلام کرد که کره شمالی موشک‌های بالستیک با برد کوتاه شلیک کرده است.

مسئولان نظامی کره جنوبی در حال بررسی نوع و برد این موشک‌ها هستند و احتمال می‌دهند موشک‌های مذکور از نوع موشک‌های بالستیک جدید کره شمالی باشند که در تاریخ ۱۸ سپتامبر سال گذشته شلیک شدند.

این موشک‌ها نسخه ارتقا یافته KN-23 با سر جنگی به وزن ۵ تن هستند و به عنوان نسخه داخلی موشک اسکندر روسیه شناخته می‌شوند.

آخرین مورد شلیک چنین موشک‌هایی از سمت کره شمالی در تاریخ ۸ می بوده است. این اقدام کره شمالی در آستانه سفر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و رئیس جمهور چین به کره جنوبی برای شرکت در نشست همکاری‌های اقتصادی کشورهای حوزه آسیا و اقیانوس آرام طی هفته آتی صورت می‌گیرد.