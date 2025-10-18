احتمال دیدار ترامپ با رهبر کره شمالی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی ان ان، دولت آمریکا در حال بررسی برگزاری دیداری بین دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور با کیم جونگ اون رهبر کره شمالی در هفته‌های آینده است.

این چهارمین باری خواهد بود که ۲ مقام ارشد با هم دیدار می‌کنند و اولین بار در دوره دوم ریاست جمهوری ترامپ به شمار می‌آید.

ترامپ در ماه اوت هنگام استقبال از لی جائه میونگ، رئیس جمهور جدید کره جنوبی برای اولین بار در کاخ سفید گفت: دوست دارم امسال با [کیم جونگ اون] ملاقات کنم.

این در حالیست که ۳ دیدار تبلیغاتی ترامپ با رهبر کره شمالی در دور نخست ریاست جمهوری وی به دلیل کارشکنی‌های واشنگتن به هیچ توافق اجرایی میان واشنگتن و پیونگ یانگ منتهی نشد.