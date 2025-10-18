  1. بین الملل
  2. آمریکای شمالی
۲۶ مهر ۱۴۰۴، ۲۱:۲۱

احتمال دیدار ترامپ با رهبر کره شمالی

احتمال دیدار ترامپ با رهبر کره شمالی

رسانه ها از احتمال دیدار رئیس جمهور آمریکا با رهبر کره شمالی در هفته‌های آینده خبر می دهند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی ان ان، دولت آمریکا در حال بررسی برگزاری دیداری بین دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور با کیم جونگ اون رهبر کره شمالی در هفته‌های آینده است.

این چهارمین باری خواهد بود که ۲ مقام ارشد با هم دیدار می‌کنند و اولین بار در دوره دوم ریاست جمهوری ترامپ به شمار می‌آید.

ترامپ در ماه اوت هنگام استقبال از لی جائه میونگ، رئیس جمهور جدید کره جنوبی برای اولین بار در کاخ سفید گفت: دوست دارم امسال با [کیم جونگ اون] ملاقات کنم.

این در حالیست که ۳ دیدار تبلیغاتی ترامپ با رهبر کره شمالی در دور نخست ریاست جمهوری وی به دلیل کارشکنی‌های واشنگتن به هیچ توافق اجرایی میان واشنگتن و پیونگ یانگ منتهی نشد.

کد خبر 6626370

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها