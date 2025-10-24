دریافت 13 MB
کد مطلب 6632883
  1. فیلم
  2. ورزش
۲ آبان ۱۴۰۴، ۱۷:۴۶

گل محمد عمری به ذوب آهن اصفهان

گل محمد عمری به ذوب آهن اصفهان

گل اول برای پرسپولیس در دقیقه ۳۷ توسط محمد عمری به ذوب آهن اصفهان را در این فیلم مشاهده می‌کنید.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    فیلم‌های پربازدید