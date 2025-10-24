دریافت 13 MB کد مطلب 6632883 https://mehrnews.com/x39pyY ۲ آبان ۱۴۰۴، ۱۷:۴۶ کد مطلب 6632883 فیلم ورزش فیلم ورزش ۲ آبان ۱۴۰۴، ۱۷:۴۶ گل محمد عمری به ذوب آهن اصفهان گل اول برای پرسپولیس در دقیقه ۳۷ توسط محمد عمری به ذوب آهن اصفهان را در این فیلم مشاهده میکنید. کپی شد مطالب مرتبط کاپیتان پرسپولیس باز هم مصدوم شد؛ شانس با هاشمیان نیست مشکل اصلی پرسپولیس در نوع تفکر مدیران است نه سرمربیگری هاشمیان گل علی علیپور به ذوب آهن اصفهان برچسبها محمد عمری تیم فوتبال پرسپولیس تیم فوتبال ذوبآهن اصفهان لیگ برتر فوتبال ایران
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