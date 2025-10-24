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۲ آبان ۱۴۰۴، ۱۸:۲۲

مصدومیت ۳ نفر به دلیل انفجار یک ساختمان ۴ طبقه در خیابان پیروزی تهران

مصدومیت ۳ نفر به دلیل انفجار یک ساختمان ۴ طبقه در خیابان پیروزی تهران

سخنگوی سازمان آتش نشانی شهرداری تهران از مصدومیت ۳ نفر به دلیل انفجار یک ساختمان ۴ طبقه در خیابان پیروزی خبر داد.

جلال ملکی سخنگوی سازمان آتش نشانی شهرداری تهران در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: ساعت ۱۶:۰۵ عصر امروز انفجار به دلیل نشت کپسول گاز مایع در منزل مسکونی در خیابان پیروزی، خیابان سرآسیاب سبب بروز حادثه شد.

مصدومیت ۳ نفر به دلیل انفجار یک ساختمان ۴ طبقه در خیابان پیروزی تهران

وی افزود: این حادثه در طبقه اول یک ساختمان ۴ طبقه قدیمی کوچک که هر واحد حدود ۳۰ متر بوده رخ داده است، که سبب مصدوم شدن مرد ۶۵ ساله شد.

مصدومیت ۳ نفر به دلیل انفجار یک ساختمان ۴ طبقه در خیابان پیروزی تهران

سخنگوی سازمان آتش نشانی شهرداری تهران با اشاره به اینکه این حادثه سبب بروز حریق نشده است، خاطرنشان کرد: همچنین دو نوجوان پسر و دختر در ساختمان مجاور به دلیل پرتاب شیشه ناشی از انفجار مصدوم و تحویل نیروهای اورژانس شدند.

مصدومیت ۳ نفر به دلیل انفجار یک ساختمان ۴ طبقه در خیابان پیروزی تهران

سخنگوی سازمان آتش نشانی شهرداری تهران اعلام کرد: در این واحد چهار کپسول شامل یک کپسول ۱۱ کیلویی و سه کپسول پیک‌نیکی وجود داشت که نشت گاز و ایجاد جرقه باعث وقوع این انفجار شد.

وی با هشدار نسبت به نگهداری کپسول‌های گاز در منازل تأکید کرد: نگهداری چنین وسایلی در داخل واحدهای مسکونی بسیار خطرناک است. در صورت نیاز، باید این کپسول‌ها در مکان‌هایی با گردش هوای مناسب مانند بالکن یا فضای باز قرار داده شوند تا در صورت بروز نشتی، خطر انفجار کاهش یابد.

کد مطلب 6632901

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