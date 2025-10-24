  1. استانها
«شول» قهرمان سومین دوره مسابقات والیبال گناوه شد

گناوه- سومین دوره از مسابقات والیبال شهرستان گناوه با قهرمانی تیم «شول» به پایان رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، سومین دوره از مسابقات والیبال قهرمانی شهرستان گناوه با حضور ده تیم در قالب دو گروه برگزار شد.

در دیدار نهایی این رقابت‌ها که جمعه شب در سالن حوادث گناوه برگزار شد، تیم شول با نتیجه سه بر یک تیم سربست را شکست داد و بر سکوی قهرمانی ایستاد.

در بازی رده‌بندی نیز تیم زنده‌یاد حسین محمدی خلیفه شبانکاره با پیروزی سه بر صفر مقابل تیم اتحاد محمدصالحی به مقام سوم این رقابت‌ها دست یافت.

«شول» قهرمان سومین دوره مسابقات والیبال گناوه شد

تیم‌های جوانان خلیفه، زنده یاد حسین محمدی (خلیفه شبانکاره)، شول، سربست، گراب گناوه، جزیره گناوه، آکادمی رایان گناوه، پاس بندرریگ، اتحاد محمد صالحی، مال خلیفه و چاهبردی تیم‌های حاضر در این رقابت‌ها بودند.

این رقابت‌ها با استقبال خوب و پرشور علاقمندان به ورزش والیبال همراه بود و مراسم پایانی نیز با حضور مسئولان استانی و شهرستانی برگزار شد.

