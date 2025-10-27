به گزارش خبرگزاری مهر، دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور در دومین برنامه از سلسله برنامه‌های فرهنگی «دیدار ماه»، با حضور در منزل مهدی محقق؛ عضو پیوسته فرهنگستان زبان و ادب فارسی و نوش‌آفرین انصاری؛ استاد برجسته کتابداری و اطلاع‌رسانی، از مقام علمی این دو چهره فرهیخته، تجلیل کرد.

دبیرکل نهاد در دیدار با مهدی محقق و نوش‌آفرین انصاری، ضمن قدردانی از خدمات علمی، فرهنگی و اجتماعی این دو چهره ماندگار عرصه دانش و فرهنگ، از اهدای حدود ۸ هزار نسخه کتاب از سوی استاد مهدی محقق به نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور قدردانی کرد و این اقدام را نمونه‌ای ارزشمند از اهتمام اهل علم به گسترش فرهنگ مطالعه در جامعه دانست.

آزاده نظربلند در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اهداف فرهنگی نهاد در اجرای این طرح گفت: نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور بر این باور است که میراث دانشی و تجربی استادان برجسته، سرمایه‌ای ماندگار برای توسعه فرهنگی و ترویج فرهنگ مطالعه است. برنامه‌های «دیدار ماه» فرصتی برای تجلیل از فرهیختگان و بهره‌مندی از تجربه‌های ارزشمند آن‌ها در مسیر رشد فرهنگی جامعه است.

نوش‌آفرین انصاری، متولد ۱۳۱۸ در هند، از شاگردان محمدعلی جمالزاده و عباس زریاب خویی، پژوهشگر برجسته ادبیات کودک و دبیر شورای کتاب کودک از ابتدای انقلاب تاکنون است. وی از مؤسسان گروه کتابداری دانشگاه تهران، رئیس پیشین کتابخانه دانشکده ادبیات این دانشگاه و مؤلف و مترجم آثار متعددی در حوزه کتابداری و مطالعه همگانی است. ازجمله خدمات ماندگار او می‌توان به تأسیس کتابخانه‌ها در روستا، توسعه کتابخانه‌های عمومی، کتاب برای همه و ترجمه اثر «مدخل تاریخ اسلامی» اشاره کرد که به‌عنوان کتاب سال جمهوری اسلامی ایران برگزیده شد.

مهدی محقق، متولد ۱۰ بهمن ۱۳۰۸، از نام‌آورترین چهره‌های علمی کشور در حوزه ادبیات، فلسفه و تاریخ علوم اسلامی است. او با بیش از ۱۰۰ اثر تألیفی و پژوهشی، از اعضای پیوسته فرهنگستان زبان و ادب فارسی در ایران و مصر، بنیانگذار دایرة‌المعارف تشیع و از چهره‌های شاخص در مطالعات اسلامی در دانشگاه‌های ایران و جهان به‌شمار می‌رود.

نخستین برنامه از سلسله برنامه‌های فرهنگی «دیدار ماه» با حضور دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور در مشهد و دیدار با دکتر محمدحسن دیانی، چهره ماندگار علم اطلاعات و دانش‌شناسی کشور برگزار شده بود.