به گزارش خبرگزاری مهر، آزاده نظربلند در نشست با اساتید دانششناسی و علم اطلاعات دانشگاههای فارس اظهار کرد: قصد نداشتیم با فعالیت دولتی در حوزه الکترونیک، کسبوکار خصوصی را تضعیف یا با آنها رقابت کنیم.
او افزود: در ابتدا تلاش کردیم با برقراری تعامل با سکوهایی همچون فیدیبو و طاقچه، از این ظرفیت استفاده کنیم، اما در نهایت به نتیجه نرسید و سعی کردیم خودمان نخستین پلتفرم امانت کتاب الکترونیک کشور را راهاندازی کنیم.
دبیرکل کتابخانههای عمومی با اشاره به تعامل ناکافی کتابخانهها با مدارس برای ترویج فرهنگ کتابخوانی، بیان کرد: امیدواریم این پلتفرم به تقویت این ارتباط کمک کند؛ هرچند که بر اساس آمار، میزان جذب جمعیت بالقوه به کتاب الکترونیک چندان بالا نیست.
نظربلند یادآور شد: آمار جهانی نشان میدهد که ۱۱ درصد جمعیت بالقوه دوستدار کتاب، جذب کتاب الکترونیک میشود و این آمار در ایران ۶ تا هفت درصد است.
بازطراحی ۷۰ هزار متر مربع کتابخانه عمومی در دولت چهاردهم
او با اشاره به اقدامات انجامشده برای جذابسازی کتابخانههای عمومی گفت: تلاش کردیم که با رنگآمیزی مناسب، فضای کتابخانهها را از حالت خاکستری و قهوهای و مرده خارج کنیم.
نظربلند عنوان کرد: طی ۲ سال گذشته ۷۰ هزار متر مربع کتابخانه عمومی در سراسر کشور بازطراحی شده و ۱۳ درصد نیز به نقاط خدمت افزوده شده است.
او اظهار کرد: با این حال، نیازمند نیروی انسانی ماهر و مروج کتاب هستیم.
اولویت جذب نیرو؛ دانشآموختگان کتابداری و دانششناسی
دبیرکل نهاد کتابخانههای عمومی کشور با بیان اینکه اولویت ما در جذب نیروی انسانی، دانشآموختگان کتابداری و دانششناسی است، تاکید کرد: باید با اساتید دانشگاه تعامل کنیم و سرفصلهای مورد نیاز برای تربیت یک کتابدار مروج را بررسی و ارائه کنیم.
نظربلند اظهار کرد: دانشجویان کتابداری باید احساس کنند که رشته ارزشمندی میخوانند و میتوانند در کشور تغییر ایجاد کنند؛ چراکه نقش کتابدار در مسیر زندگی یک فرد و شکلگیری فرهنگ جامعه بسیار مهم و موثر است.
کتابخانههای عمومی در حال پوستاندازی است
مدیرکل کتابخانههای عمومی فارس نیز در این نشست گفت: مجموعه کتابخانههای عمومی این استان پیش از این نیز میزبان اساتید و دانشگاهیان بوده و تلاش کرده است نسل جدید کتابخانههای عمومی را به جامعه دانشگاهی معرفی کند و از نظرات آنها استفاده کند و جامه عمل بپوشاند.
محمدحسین فیروزی اظهار کرد: با وجود رشد فناوری در همه بخشهای جامعه، کتابخانههای عمومی نیز در حال پوستاندازی هستند و نسل جدید کتابخانهها تلاش میکند خود را با نیازهای جدید جامعه هماهنگ کند تا میزبان مناسبی برای گروههای مختلف مردم باشد.
وی افزود: طراحی خدمات مبتنی بر نیاز مخاطبان جامعه، امروز یکی از موضوعات بسیار مهم و مستمر در کتابخانههای عمومی است و در حوزههای پژوهشی و اجرایی نهاد کتابخانهها تا کتابداران، تلاش میکنند تا خدمات متناسب با نیاز گروههای گوناگون را طراحی کنند.
خدمات ویژه به ناشنوایان؛ فارس پیشتاز است
فیروزی با اشاره به خدمات کتابخانههای عمومی برای افراد دارای نیازهای خاص گفت: برای نمونه، در حال حاضر بیش از ۳۰ کتابخانه کشور خدمات ویژهای به ناشنوایان ارائه میکنند و فارس در این زمینه پیشتاز است.
او تاکید کرد: برای توسعه این خدمات، نیازمند ارتباط مستمر و نزدیکتر میان کتابداران و اساتید دانشگاه هستیم.
فیروزی ادامه داد: آمادگی داریم نشستهای تخصصی بیشتری برگزار کنیم و در یک جلسه مستقل، ظرفیتها، فعالیتها و اقداماتی را که در کتابخانههای عمومی فارس انجام میشود، بهصورت کامل برای اساتید تشریح کنیم.
آمادگی گسترش همکاری دانشگاه و کتابخانههای عمومی فارس
مدیرکل کتابخانههای عمومی فارس اضافه کرد: این ارتباط میتواند به نزدیک شدن نگاه دانشگاه و کتابخانههای عمومی کمک کند.
او گفت: اگر در طول سال بتوانیم از ظرفیت دانشجویان و فارغالتحصیلان این رشته در قالب پژوهش و فعالیتهای کاربردی استفاده کنیم، بخش قابل توجهی از نیازهای موجود در کتابخانهها میتواند از این طریق پاسخ داده شود.
فیروزی گفت: بستر این همکاری آماده است و کتابخانههای عمومی فارس آمادگی دارند متناسب با شرایط و چارچوبهای نهاد کتابخانههای عمومی کشور، ارتباط خود را با دانشگاه و اساتید این حوزه گسترش دهند.
در این نشست اساتید رشته دانششناسی و علم اطلاعات نیز نقطهنظرات خود را درباره تحولات کتابخانههای عمومی، بهکارگیری دانشجویان و دانشآموختگان این رشته در کتابخانههای عمومی، ترویج فرهنگ کتابخوانی و ضرورتهای پیش روی این حوزهها مطرح کردند.
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