به گزارش خبرگزاری مهر، آنتونیو کوستا طی پیامی در شبکه ایکس نوشت: در حاشیه نشست اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا (آ.سه.آن) با لی چیانگ نخست‌وزیر چین دیدار کردم.

وی افزود: اتحادیه اروپا خواهان روابط سازنده و پایدار با چین و تقویت همکاری‌ها برای مقابله با چالش‌های جهانی است.

این مقام اروپایی با اشاره به نتایج نشست اخیر اتحادیه اروپا و چین، بر ضرورت دستیابی به پیشرفت‌های ملموس برای ایجاد توازن در روابط تجاری و اقتصادی بین دو طرف تأکید کرد.

کوستا ضمن اعلام نگرانی شدید درباره گسترش محدودیت های صادراتی چین بر عناصر خاکی کمیاب، از نخست‌وزیر چین خواست زنجیره‌های تأمین این مواد را در سریع‌ترین زمان ممکن به وضعیت روان، قابل اعتماد و قابل پیش‌بینی بازگرداند.

وی همچنین از چین خواست تا از نفوذ خود روی روسیه استفاده کرده و برای پایان دادن به جنگ اوکراین، نقش آفرینی کند.