حمایت چین از مذاکرات صلح اوکراین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت امور خارجه چین، «وانگ یی» وزیر امور خارجه چین در دیدار با «سرگئی شویگو» دبیر شورای امنیت روسیه در مسکو، گفت: پکن از تلاش‌ها برای ایجاد صلح در اوکراین حمایت می‌کند و برای پیشبرد مذاکرات و امضای یک توافقنامه جامع و بلندمدت، ارتباطات راهبردی با روسیه را ادامه می‌دهد.

در جریان مذاکرات روسیه و چین در زمینه امنیت راهبردی که روز دوم دسامبر، به ریاست شویگو و وانگ یی برگزار شد، دو طرف درباره آخرین تحولات منطقه و جهان گفت‌وگو کردند.

این دیدارها در حالی برگزار شد که تنش‌ها در اوکراین همچنان ادامه دارد و کشورهای مختلف تلاش می‌کنند برای پایان دادن به این جنگ میانجی‌گری کنند.

نشست هیئت آمریکایی به ریاست «استیو ویتکاف»، نماینده ویژه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با ولادیمیر پوتین رئیس‌جمهوری روسیه، شب گذشته برگزار شد. هنوز اطلاعات دقیقی از جزئیات این نشست به بیرون درز نکرده است.

هیئت آمریکایی پیش از این دیدار، در فلوریدا با مقامات اوکراینی دیدار کرده بودند. دیداری که مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا آن را ثمربخش خواند.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا چند هفته قبل، از طرح ۲۸ بندی خود برای حل بحران اوکراین رونمایی کرد و از آن زمان تاکنون بحث‌های گسترده‌ای میان مقامات اروپایی و آمریکا شکل گرفته است.

واگذاری بخش‌هایی از اوکراین به روسیه از جنجالی‌ترین موارد این طرح به شمار می‌رود.