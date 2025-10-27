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۵ آبان ۱۴۰۴، ۹:۱۵

حریق مغازه ای در میانه چهار نفر را راهی بیمارستان کرد

حریق مغازه ای در میانه چهار نفر را راهی بیمارستان کرد

تبریز- سخنگوی اورژانس آذربایجان شرقی گفت: در اثر آتش‌سوزی در یک مغازه میکانیکی واقع در بلوار زینبیه میانه، چهار نفر دچار سوختگی شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، وحید شادی نیا روز دوشنبه در خصوص جزئیات این حادثه گفت: روز گذشته در این آتش‌سوزی، چهار نفر مصدوم شده و توسط کارشناسان فوریت‌های پزشکی میانه به بیمارستان انتقال یافتند.

وی ادامه داد؛ آتش‌سوزی توسط عوامل آتش‌نشانی میانه کنترل و خاموش شد و امنیت محل حادثه نیز توسط نیروهای انتظامی تحت کنترل قرار گرفت.

سخنگوی اورژانس آذربایجان شرقی در پایان اظهار کرد؛ به گزارش کارشناسان فوریت‌های پزشکی میانه، حال یکی از مصدومین وخیم گزارش شده است. اقدام فوری نیروهای امدادی در این حادثه می‌تواند تأثیر زیادی بر بهبود وضعیت مصدومان داشته باشد.

تحقیقات برای بررسی علل وقوع این حادثه ادامه دارد.

کد مطلب 6635600

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